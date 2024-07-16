Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Peru'da uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsündeki 21 kişi öldü | Dış Haberler

        Peru'da uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsündeki 21 kişi öldü

        Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peru'da trafik faciası: 21 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Peru resmi haber ajansı Andina'ya göre, Cangallo kentinden Ayacucho bölgesine giden yolcu otobüsü, Ccarchuaccpampa yolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, bazılarının durumu ağır 20 kişi yaralandı.

        Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Raul Perez Reyes, basına yaptığı açıklamada, kaza bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini ve yaralıların hastanelere taşındığını belirtti.

        Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Reyes, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #peru
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı