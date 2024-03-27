Peru'nun antik İnka şehri: Machu Picchu
Peru'nun güneyindeki And Dağları'nda yer alan Machu Picchu, harç kullanılmadan yapılmış devasa duvarlardaki taş işçiliği ve manzarasıyla hayran bırakıyor
Peru’nun güneyindeki And Dağları’nda 2430 metre yükseklikteki bir tepenin üzerinde yer alan antik İnka şehri Machu Picchu görüntülendi.
İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yupanqui tarafından 1450-1470 yılları arasında inşa edilen antik şehir harç kullanılmadan yapılmış devasa duvarlardaki taş işçiliği ve manzarasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
İspanyol istilası sırasında terk edilen antik şehir günümüzde turistlerin ilgisini çeken önemli bir destinasyon olarak kabul edilirken 2007 tarihinden bu yana 'Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak sayılıyor.
Yerli ve yabancı turistler, antik İnka mimarisini keşfetmek ve şehrin gizemli geçmişini anlamak için bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor.