Herkes tamirci sandı! İş hanının kapısını çaldı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Şişli ilçesindeki olay, Ergenekon Caddesi'nde geçtiğimiz hafta salı günü saat 18.45 sıralarında meydana geldi.

KADIN GÖZCÜLÜK YAPTI ERKEK SOYDU DHA'da yer alan habere göre caddede yürüyen bir kadın ile bir erkek, iş hanının önüne gelince durdu. Kadın gözcülük yaparken, kimliği henüz belirlenemeyen erkek, iş hanının alüminyum olan dış kapısının sabit kanadını yerinden sökmeye başladı.

KAPIYI SIRTLANIP GÖTÜRDÜ Herkesin gözü önünde, rahat tavırlarla kapıyı yerinden çıkaran hırsızlık şüphelisi, daha sonra kapıyı sırtlanarak yoluna devam etti.