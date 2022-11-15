"Pes" dedirten olay! Rezidansta uyuşturucu serası! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Üniversite Mahallesi'ndeki çok katlı bir rezidansta bulunan 27'nci katta uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki yetiştirildiğini belirledi.

REZİDANSA OPERASYON DÜZENLENDİ DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine pazar günü saat 22.30 sıralarında özel harekat timinin desteği ile baskın düzenlendi. Rezidansta bulunan 7'şer ayrı suçtan kaydı bulunan Murat A. ile Selim B. ve 9 ayrı suçtan kaydı bulunan Oğuz K. gözaltına alındı.

16 SAKSI İÇİNDE BOYU 85 SANTİMETRE Sera haline getirilen rezidansta 16 saksı içerisinde boyu 85 santimetreyi bulan saksılarda yetiştirilen 16 kök dişi hint keneviri, uyuşturucu elde etmek için yetiştirilen bitkiler için kullanılan 8'li led ışıklandırma, güç adaptörü, 2'şer havalandırma motoru, fan, filtre ile termometre, 2 mini vantilatör, 8 boş saksı, 6 plastik kap, bin 500 mililitre sıvı bitki gübresi, içi folyolu 2 çadır olduğu görüldü.