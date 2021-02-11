"Pes" dedirten olay! Madeni Euro bastılar!

"Pes" dedirten olay! Madeni Euro! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik takip sonucunda Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir metal geri dönüşüm atölyesinde, sahte madeni para basıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, harekete geçti.

BASILMIŞ 1000 ADET 2 EURO ELE GEÇTİ

DHA'da yer alan habere göre atölyede sahte madeni para basan 5 kişi, 6 farklı ilçeye yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Atölyeye de baskın düzenleyen ekipler, 5 bin adet baskısı yapılmamış madeni para ve basımı tamamlanmış bin adet 2 Euro ile madeni para basımında kullanılan materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ALMANYA'YA GÖTÜRÜLÜP PİYASAYA SOKULACAKTI

Sahte madeni paralar sevkiyat öncesinde yakalandı. Atölyede baskısı yapılmış paralar, çuvallara konularak Almanya'ya götürülmeden hemen önce ele geçirildi. Ayrıca göbek kısmı oturtulmuş, basıma hazır olan da paraların baskısı tamamlandıktan sonra Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.