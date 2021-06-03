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HaberlerGündem3. Sayfa"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika: Otoyolda iğrenç tuzak! Fuhuş vaadiyle soygun!
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Otoyolda iğrenç tuzak!

Adana ile Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otoyolda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandıran, yankesicilik yapan 62 kişi tespit edildi. 8 aylık takibin ardından çok sayıda adrese yapılan baskında 26'sı kadın 16'sı erkek 42 kişi gözaltına alındı. Kadınların ilişki vaadiyle kandırdıkları kişilerden yankesicilik yaptığı, arkalarında iz bırakmamak için de ellerindeki bezlerle dokundukları yerleri sildikleri görüldü. Şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı

Otoyolda iğrenç tuzak!
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DHA

Adana ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandırıp, yankesicilik yöntemiyle paralarını çaldığı belirlenen şebekeyi takibe aldı.

62 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre savcılık, polisin 8 aylık takibinin ardından şebekeye üye olduğu öne sürülen 62 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Tespitlerin ardından Adana ve Mersin polisi, 29 Mayıs'ta belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personelin katıldığı, hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda 16´sı erkek, 26´sı kadın toplam 42 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

DOKUNDUKLARI YERİ SİLİYORLAR

Operasyonun ardından şebekeye üye kadınların otoyoldaki dolandırıcılık ve yankesicilik anlarına ilişkin takip görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınların ilişki vaadiyle durdurdukları kişilerin paralarını çalması ve sonrasında da yol kenarındaki başka kadınların da yardımıyla olay yerinden kaçtığı yer aldı. Ayrıca şüpheli kadınların, bindikleri araçlarda parmak izi bırakmamak için dokundukları yerleri ellerindeki bezle sildikleri görüldü.

EŞİNİ ARAMAKLA TEHDİT EDİP, ŞANTAJ YAPMIŞ

Şüphelilerin söz konusu yöntemle onlarca kişiyi dolandırdıkları, kendilerini ihbar etmemeleri için de zaman zaman şantaj yaptıkları belirlendi. Şebekeye üye bir kadının, mağdurlardan birinin şikayetçi olmaması için cep telefonunu alıp, "Eşini görüntülü arayıp, yaşı küçük bir kızla birlikte olduğunu söyleriz" dediği öne sürüldü.

BİR KİŞİDEN 5 BİN 500 TL ÇALMIŞLAR

Ayrıca bir mağdurun, sağdıcı olduğu damat arkadaşına götürmek üzere aracını süslettiği, yolda şebeke üyesi kadınların ağına düştüğü ve 5 bin 500 TL'sini çaldırdığı öğrenildi.

ADANA´DAN ANTALYA´YA KADAR GİDİYORLARMIŞ

Şebeke üyesi bazı kadınların, Adana´dan otostop çekerek Antalya´ya kadar gittikleri, yolda da durdurdukları sürücüleri ilişki vaadiyle dolandırdıkları ya da yankesicilik yaparak paralarını çaldıkları öğrenildi.

Aynı şüphelilerin bir süre Antalya´da kaldıktan sonra aynı yöntemlerle yeniden Adana´ya döndükleri tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seda T., Tülay G., Seda D., Diyana Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İslidal I., Sema G., Nurcan K., Bahar K., Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Muzaffer K., Deprem G., Hazar Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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