Tacize uğrayan kadını kurtarırken yüzünü kestiler! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Atıntop Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Evren Çetin, yolda yürüdüğü sırada 3 kişinin Gülşen Ş.’yi rahatsız ettiğini fark etti.

TACİZCİLERİ SÖZLE UYARDI

İHA'da yer alan habere göre mağdur kadının yardımına koşan Çetin, yanlarına giderek Gülşen Ş.’yi rahatsız eden kişileri uyarıp araya girdi.

DARP EDİP BIÇAKLADILAR

O esnada şüpheliler Çetin’i darp etti. Şüphelilerden biri ardından yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Çetin’i yüzünden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Çetin, kendini yere bırakırken, sesler üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay yerine gelen ekipleri 3 şüpheliyi kaçmadan kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.

"KADINI KURTARMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİM"

Sağlık ekiplerini beklerden kurtardığı kadın ile beraber sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Çetin, “Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim” dedikten sonra ambulansa alındı.

Yüzü kanlar içinde kalan Çetin, ambulansa hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.