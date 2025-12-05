Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Peş peşe iki büyük arıza! Cloudlare nedir? Cloudflare'in çökmesi neden tüm dünyanın internetini etkiliyor?

        Peş peşe iki büyük arıza! Cloudflare'in çökmesi neden tüm dünyanın internetini etkiliyor?

        Cloudflare'da bugün tekrar yaşanan altyapı arızası, milyonlarca kullanıcının birçok popüler internet sitesine erişmesini engelledi. Birçok platformda görülen hata mesajları kısa sürede küresel bir kesintiye dönüştü. Peş peşe gelen iki büyük arıza, şirketin altyapısına yönelik endişeleri artırdı. İşte detaylar…

        Giriş: 05.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:29
        Cloudflare arızası neden tüm dünyayı etkiliyor?
        Öğleden sonra dünya genelinde birçok siteye erişim durma noktasına geldi. Sorunun kaynağı yine Cloudflare’ın kritik ağ katmanıydı. Saniyeler içinde onlarca platform 500 ve 502 hata kodları vermeye başladı, kullanıcı şikayetleri küresel ölçekte arttı. Yaşanan gelişmeler, internet altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu yeniden gözler önüne serdi. Detaylar haberimizin devamında…

        CLOUDFLARE NEDİR?

        Cloudflare, milyonlarca web sitesinin hız, güvenlik ve trafik yönetimi için kullandığı küresel bir internet altyapısı sağlayıcısıdır. Kullanıcı ile sitenin asıl sunucusu arasında çalışan bu ara katman, içerikleri dünyanın farklı noktalarındaki veri merkezlerinden sunarak hem performans hem de koruma sağlar.

        Bu nedenle Cloudflare üzerinde yaşanan bir arıza, ona bağlı sitelerde eş zamanlı erişim sorunlarına yol açar.

        #resim#1319027#

        HİZMETLERİNİN ÖNEMİ: MODERN İNTERNETİN TEMEL YAPI TAŞLARI!

        Şirketin sağladığı CDN (İçerik Dağıtım Ağı), DDoS koruması, web uygulama güvenlik duvarı ve DNS hizmetleri, "modern internetin temel yapı taşları" olarak kabul ediliyor. Siteler, yoğun trafik altında çökmemek, saldırılardan korunmak ve global kullanıcıya hızlı ulaşmak için Cloudflare’ın altyapısını tercih ediyor.

        Bu nedenle sistemsel bir bozulma yaşandığında etkilenme alanı oldukça geniş oluyor.

        BUGÜN YAŞANAN YENİ KESİNTİ

        Türkiye saatiyle öğleden sonra başlayan yeni Cloudflare arızası, birçok popüler platformda erişim sıkıntılarına neden oldu. Trendyol, Sahibinden, Canva gibi sitelere girişte kullanıcılar “500 Internal Server Error” veya “Cloudflare Error 502” hatalarıyla karşılaştı.

        Kesinti, geçtiğimiz haftalarda yaşanan büyük çöküntünün hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekici bir tekrar niteliği taşıdı. Kullanıcı şikayetleri farklı ülkelerden aynı anda yükseldi ve sorunun uluslararası ölçekte yaygın olduğu ortaya çıktı.

        CLOUDFLARE’DAN İLK AÇIKLAMA

        Olayın ardından Cloudflare yetkilileri, bazı bölgelerde hizmet alan müşterileri etkileyen bir ağ kesintisi tespit ettiklerini duyurdu. Teknik ekiplerin problemi araştırdığı ve hizmetlerin kademeli olarak normale döndürülmeye çalışıldığı açıklandı. Şirket, ayrıntılı raporun çözüm süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacağını belirtti. Peş peşe gelen iki arızanın kullanıcı güvenini zedelediği ise açık.

        GEÇEN HAFTAKİ OLAYLA BENZERLİKLER

        Uzmanlara göre iki kesintinin zaman olarak bu kadar yakın yaşanması, küresel CDN yapılarının hassasiyetine işaret ediyor. Henüz sorunların aynı teknik kökten kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmese de tekrar eden altyapı arızaları, tek merkezli hizmetlere aşırı bağımlılığın risklerini görünür hale getirdi.

        KÜRESEL ETKİ VE SİSTEMSEL KIRILGANLIK

        Cloudflare’ın dünya çapında milyonlarca siteyi taşıyan kritik bir katman olması, yaşanan her kesintiyi ekonomik ve iletişimsel açıdan geniş çaplı bir probleme dönüştürüyor. İnternet altyapısı uzmanları, bu tür domino etkilerini önlemek için daha fazla yedeklilik, dağıtılmış mimariler ve alternatif CDN çözümleri gerektiğini vurguluyor. Son iki haftada yaşanan arızalar, dijital dünyanın ne kadar dar bir altyapı havuzuna gömülü olduğunu bir kez daha hatırlattı.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
