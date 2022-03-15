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Haberler Enerji Petrol inişte, indirim göründü
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Petrol 100 doların altına indi

Mart ayı başında 100 doları aşan brent petrol, 130 doları aşarak rekor seviyelere tırmanmasının ardından düşüşe geçti. Pazartesi gününden bu yana sert satışlar Rusya - Ukrayna müzakerelerinden gelen olumlu haberler ve Çin'de artan Omicron vakalarının yarattığı kapanma ve talep endişeleriyle hızlandı. 15 Mart itibarıyla brent petrolün varili yeniden 100 doların altına inerek 97 dolara geriledi ve yıl içi en yüksek seviyesinin yüzde 20 altından işlem görüyor. Dolar/TL'de yaşanan düşüşle birlikte sektörde akaryakıt indirimi yönünde beklenti oluştu. Motorinde son olarak dün 238 kuruşluk indirime gidilmişti

Petrol inişte, indirim göründü
HABERTURK.COM

Petrol fiyatları günlerdir süren yükselişini bugün sert satışlara bıraktı. Brent petrolün varili 15 Mart günü yüzde 7'nin üzerinde düşerek 97 dolara kadar geriledi. WTI ham petrol de 95 doların altını gördü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yaptırım haberlerinin ardından brent petrolün varili 7 Mart'ta son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 130 doları aşmıştı.

Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına oturması, 5. tur görüşmelerinde ateşkes ve geri çekilme ihtimalinin masada olduğuna dair gelen haberler petrolün düşmesinde etkili oldu. Analistler, Ukrayna işgali sonrası artan marjlar nedeniyle vadeli işlemlerin daha pahalı hale gelmesi ve piyasalardaki aşırı volatilite sonrası fonların uzun pozisyonlarını kapatmaya yönelmesi de düşüşünü tetiklediğini belirtiyor.

İRAN VE ÇİN ETKİSİ

Öte yandan, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmayı canlandırmaya yönelik girişimleri, Rusya'nın da bu anlaşmaya yeşil ışık yakması petrol arzının artmasına yönelik olumlu sinyaller arasında gösteriliyor.

Petrol fiyatındaki düşüşün bir diğer ayağında ise Çin'de Omicron varyantı vakalarının yükselmesi ve kapanma endişelerini körüklemesi var. Çin'in büyük sanayi şehirlerinde artan vakaların ülkenin sıfır vaka stratejisi için önemli bir engel olarak gösteriliyor. Hatırlanacağı üzere pandeminin başlangıcında yaşanan kapanmalar ve enerji talebinin düşmesiyle petrol fiyatları çakılmıştı.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Brent petrolün 100 doların altına gerilemesi, cuma günü 15 TL'yi test eden dolar/TL'nin de bugün 14.40 seviyelerine kadar indikten sonra 14.65 seviyelerine oturmasıyla Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim ihtimalini doğurdu.

Petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak yapılan zamların ardından motorin fiyatı 25 TL'yi aşmış, düşüşle birlikte son olarak dün 238 kuruşluk indirim pompaya yansımış ve yeniden 20.5 TL'ye düşmüştü.

Motorinin litresi 2022 yılının ilk günlerinde 11.55 TL'den, benzinin litresi ise 12.40 TL'den satılıyordu.

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