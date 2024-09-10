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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol Ofisi babalık iznini 15 güne çıkarttı - Enerji Haberleri

        Babalık iznini 15 güne çıkarttı

        Petrol Ofisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında öngörülen 5 iş günlük babalık izni süresini kendi bünyesindeki tüm erkek çalışanlar için 15 iş gününe çıkarttığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:45
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        Babalık iznini 15 güne çıkarttı
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        Petrol Ofisi Grubu, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında özel sektör çalışanları için öngörülen 5 iş günlük babalık izni süresini kendi bünyesinde 15 iş gününe (3 hafta) çıkarttı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre bu adım, çalışan babaların ihtiyaçlarını gözetmek, onların esenliklerini artırmak ve aile içindeki sorumlulukları daha adil bir şekilde paylaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla atıldı. Petrol Ofisi Grubu, bu değişiklikle babaların hem iş yerinde hem de evde daha dengeli bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor.

        Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Yüksel Kocagöz, konuyla ilgili açıklamasında “Çalışanlarımızın hem iş hem de aile yaşamlarında daha iyi bir denge kurabilmeleri için babalık iznini genişletmeye karar verdik. Babalık izni süresinin uzatılması, erkek çalışanlarımızın ailelerine daha fazla zaman ayırabilmelerine ve çocuklarının ilk dönemlerinde yanlarında olabilmelerine olanak tanıyacak. Bu değişikliğin hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için olumlu etkiler yaratacağına inanıyoruz. Şirket kültürümüzün bir yansıması olarak gördüğümüz bu düzenlemeyi, çalışanlarımıza daha iyi bir iş ve yaşam dengesi sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çalışanlarımızın ailevi ihtiyaçlarını ve genel esenliklerini ön planda tutarak onların hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarını dengede tutmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

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