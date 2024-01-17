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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Peyk, İzmirli müzikseverlerle buluşuyor

        Peyk, İzmirli müzikseverlerle buluşuyor

        Peyk, Hamiyet Müzikali'nden dostları Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Uygar Özçelik'in de aralarında bulunduğu oyuncu kadrosuyla 19 Ocak Cuma akşamı İzmir Hangout PSM'de çok özel bir konser için sahneye çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:24
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        Peyk, İzmirli müzikseverlerle buluşuyor
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        Türk rock müziğinin kendine has grubu Peyk, yeni yılın ilk konserini çok özel bir konseptle İzmir’de sahneye taşıyacak. Bir Peyk müzikali olan Hamiyet oyununda yer alan oyuncu arkadaşları; Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Uygar Özçelik ile birlikte sahne alacak.

        Peyk, 19 Ocak Cuma akşamı İzmir Hangout PSM'de gerçekleşecek bu özel etkinlikte sevenleri ile buluşacak. Konser biletine Bubilet'ten ulaşılabiliyor.

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        #peyk
        #Hamiyet Müzikali
        #İzmir Hangout PSM
        #konser
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