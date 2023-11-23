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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza - Galatasaray Haberleri

        PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:36 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:36
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        PFDK'dan Koç ve Özbek'e ceza
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        PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

        "1- Fenerbahçe'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

        Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        2 - Galatasaray'ın, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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