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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası - Trabzonspor Haberleri

        PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

        PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:34
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        Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ertuğrul Doğan'a kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra Trabzonspor'a aynı sebepten 2,5 milyon lira para cezası verilmesi kararı aldı.

        PFDK ayrıca, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların neden olduğu saha olayları ve kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Trabzonspor'a toplam 1 milyon 8 bin lira ve aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 336 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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