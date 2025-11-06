Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın 1 maç, kaptan Orkun Kökçü ise 2 maç men cezasına çarptırıldı.
Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.
Orkun Kökçü ise Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.