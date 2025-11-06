Habertürk
        PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç men cezası verdi.

        Giriş: 06.11.2025 - 22:01 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:01
        Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı!
        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın 1 maç, kaptan Orkun Kökçü ise 2 maç men cezasına çarptırıldı.

        Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

        Orkun Kökçü ise Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

