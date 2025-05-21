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        PFDK sevkleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:28
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        PFDK sevkleri açıklandı!
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        Galatasaray Kulübü, 'saha olayları', 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş Kulübü, 'saha olayları' nedeniyle kurulu sevk edilirken, Trabzonspor Kulübü'nün 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle kurula sevk edildiği açıklandı. Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın 'hakaretleri' sebebiyle, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'nün ise 'hakareti' nedeniyle kurula sevk edilmesine karar verildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 20.05.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

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        Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

        "1- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü futbolcusu MURAT PALULİ’nin 18.05.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca19.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- SİPAY BODRUM FK’nın 18.05.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ERSAN ZEREN’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca19.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarıncaPFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu SERHAT SÜTLÜ’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca20.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ teknik sorumlusu ÇAĞDAŞ ATAN’ın 18.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca20.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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