NBA ekibi Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi NBA takımı Phoenix Suns, başantrenörlük pozisyonuna Mike Budenholzer'i getirdiğini duyurdu. Budenholzer, Frank Vogel'ın yerine bu göreve getirildi. 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon dolar kazanacağı söyleniyor. Budenholzer daha önce Atlanta Hawks ve Milwaukee Bucks'ta çalışmış, 2021'de Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşamış ve iki kez yılın antrenörü seçilmişti

Anadolu Ajansı Giriş: 12.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:29 facebook

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