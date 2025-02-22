2025 pide fiyatı belli oldu! 250 gram pide kaç TL'den satılacak?
1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayıyla birlikte sofraların olmazsa olmazı pidenin yeni fiyatı da netleşti. Bu yıl tüm illerde pide fiyatlarına zam uygulanacak ancak Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyat artışının yüzde 35'i aşmayacağını vurguladı. Peki, 2025 Ramazan pidesi ne kadar oldu? İşte, illere göre güncellenen pide fiyatları…
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, 2025 yılı Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı bölgelerde pide fiyatlarının yüzde 28-30, diğer bölgelerde ise yüzde 33-35 oranında arttığını belirtti. Peki, 2025 yılında Ramazan pidesi ne kadar oldu?
2025 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı pide fiyatlarına ilişkin basın toplantısında, "Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi, bu yıl Türkiye'nin her yerinde azami 81 liranın üzerinde olmayacak. Yani geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 15 TL’ye satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyat artışına bakmış olduğumuzda yüzde 33’lük bir artış söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul ilinde geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 lira olarak satılacak. Antalya ilinde de geçen sene 250 gramı 15 liradan satılmış, bu sene 20 liradan satışa sunulacak” dedi.
‘HALKIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAMIZ GEREKİYORDU’
Enflasyon oranlarının altında bir artış olduğunu belirten Balcı, “Geçen yıldan bu seneye kadar bakacak olursak ramazanda pidede kullanmış olduğumuz un fiyatında yüzde 40 artış oldu, yine geçen seneden bu seneye işçilik ücretlerinde yüzde 45 artış söz konusu. Yine işletme giderlerinde yüzde 40 artış söz konusu. Yani mevcut artışın altında bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılının enflasyon oranına bakacak olursak yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı enflasyon altında bir fiyat artışı olmuş oluyor. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi bir aylık ramazan ayı süresinde de pide fiyatın en makul seviyede kalması için gerek kurumlarımız gerek esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. En makul olacak şekilde vatandaşımızın gönül rahatlığıyla Ramazan pidesi alabilmesi için bu şekilde belirlenmiş oldu” diye konuştu.
‘YÜZDE 25 SINIRINDA TUTMAYI BAŞARDIK’
Ekmek fiyatlarıyla ilgili de konuşan Balcı, “2024 yılının nisan ayında ekmek fiyatlarında bir artış olmuştu. Geçen 9 aylık zaman zarfında, en son yapmış olduğumuz basın toplantısında un fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiğini, girdilerimizin arttığını, buna önlem alınmazsa bu artışın ocak ayında yüzde 25’le sınırlı kalmayacağını söylemiştik. Allah'a şükürler olsun ilgili bakanlıklar ve sektörlerle yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde bunu da yüzde 25 sınırında tutmayı başardık. Yani 2024 yılında kilogramı 50 lira olan ekmek, yüzde 25 artışla Türkiye genelinde 62,5 liranın üzerinde satılmamaktadır. Bizim amacımız bunu ne kadar uzun süre devam ettirebilirsek o kadar uzun süre devam ettirmeye çalışacağız” dedi.
İHE'DE PİDE FİYATI 15 TL
İstanbul'da 250 gramı 20 lira olarak satılacak pidenin İstanbul Halk Ekmek tarafından 350 gramının 15 TL'den satılacağı açıklandı.