Piknikçilerin ayı ile imtihanı kamerada 0:00 / 0:00

AA

Türkiye'nin en büyük krater gölü, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

AA'nın haberine göre doğayla iç içe zaman geçirmek için gölün bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yaptıkları sırada yanlarına bir boz ayı geldi. Vatandaşların, yaklaşan ayıyı zarar vermeden uzaklaştırmaya çalışmaları gülümseten görüntüler oluşturdu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Doktor Öğretim Üyesi Cihan Önen, uzun zamandır bölgedeki doğayı gözlemlediklerini, bunu kayıt altına alarak belgesel hazırladıklarını belirtti.

Bu görüntüleri doğaya karşı farkındalık oluşturmada da kullandıklarını aktaran Önen, şunları kaydetti:

"Havaların soğumasıyla ayı ve diğer canlılar daha çok erzak arayışı içinde oluyorlar. Hayvanlar, bu dönemlerde daha çok besin ihtiyacı duyuyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla besin kaynakları önceki zamana göre azalıyor. Ayıların diğer vahşi canlılarda da olduğu gibi güçlü bir koku alma duyuları var. Piknikçilerin bu doğal alanlarda yemek pişirmesi ayılar için cezbedici oluyor. Piknikçilerin bulunduğu alanlara vahşi canlıların geldiğine tanık oluyoruz. Bu canlılar doğal yaşamın bir parçası. Videoda da görüldüğü gibi hayvan erzağa ulaşmak istiyor. Piknikçilerimiz hayvana zarar verme eğiliminde değiller. Vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor."