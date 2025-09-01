Piksellerden taşıp beyaz perdeye taşındılar... Oyunlardan uyarlanan en çarpıcı 10 film!
Video oyunları yalnızca oyun dünyasında değil, sinemada da güçlü bir etki yaratıyor. Son 20 yılda beyazperdeye uyarlanan oyunlar arasında unutulmaz klasikler olduğu gibi tartışmalı yapımlar da var. İşte oyunlardan sinemaya uyarlanan ve çok konuşulan 10 film...
Hollywood’un yeni ilham kaynağı video oyunları oldu. Gişe rekortmeni uyarlamalar, hayranları tatmin eden yapımlar ve büyük beklentilerin boşa çıktığı filmler… Oyunlardan uyarlanan filmler, sinema dünyasının en çok tartışılan başlıkları arasında.
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: OYUNCU KİTLESİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ
2023’te vizyona giren “Five Nights at Freddy’s”, korku türünün en yeni oyun uyarlamalarından biri oldu. Sadık oyuncu kitlesi sayesinde gişede büyük ilgi gördü.
HITMAN: SUİKASTÇININ PERDE YOLCULUĞU
2007 ve 2015’te iki kez uyarlanan “Hitman”, karizmatik anti-kahramanı perdeye taşıdı. Ancak senaryo eksiklikleri yüzünden beklenen etkiyi yaratamadı.
MORTAL KOMBAT: DÖVÜŞ EFSANESİ
1995’te ilk kez uyarlanan “Mortal Kombat”, dövüş sahneleriyle kültleşti. 2021’deki yeni versiyonu ise nostaljiyle modern aksiyonu birleştirmeye çalıştı.
SONIC THE HEDGEHOG: KRİZDEN BAŞARIYA
2020’de çıkan “Sonic the Hedgehog”, ilk tasarımındaki büyük eleştirilerin ardından revize edilerek izleyiciyi kazandı. 2022’de devam filmiyle başarısını sürdürdü.
WARCRAFT: GÖRSEL BİR ŞÖLEN
Blizzard’ın efsane oyunu “Warcraft”, 2016’da sinemaya uyarlandı. Görsel efektleri övgü topladı ama hikâyesi geniş kitleleri yakalayamadı.
ASSASSIN’S CREED: BÜYÜK BEKLENTİLER, BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Michael Fassbender’in başrolde olduğu “Assassin’s Creed” (2016), görsel açıdan iddialıydı. Ancak karmaşık senaryosu yüzünden izleyicilerden tam not alamadı.
SILENT HILL: KORKUNUN EN KARANLIK HALİ
2006 yapımı “Silent Hill”, korku atmosferini başarıyla perdeye taşıdı. Görselliği ve oyun dünyasına sadakatiyle öne çıkan film, hâlâ en iyi uyarlamalardan biri sayılıyor.
TOMB RAIDER: LARA CROFT’UN SERÜVENİ
2001’de Angelina Jolie’nin başrolünde olduğu “Tomb Raider”, kadın aksiyon kahramanları için bir dönüm noktası oldu. 2018’de Alicia Vikander ile yeniden çekilen film, oyuna daha sadık kurgusuyla dikkat çekti.