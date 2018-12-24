Daha önceki yazılarımda pilotların iniş esnasında en çok zorlandıkları havalimanlarından ve en güzel manzara sunan uçuşlardan bahsetmiştim. Bu hafta da pilotların iniş yaparken en çok keyif aldıkları havalimanlarını yazacağım. Elbette ilham aldığım, bilgilendiğim bazı kaynaklar var. Bunlardan birisi de privetfly.com isimli özel jet kiralama platformu.

Yaklaşık 10 yıldır her sene geleneksel olarak pilotlarla anket yaparak en güzel iniş yapılan havalimanlarını belirliyor. En son yaptıkları listenin ilk 10’da Türkiye’den bir havalimanı yok. Hatta Hong Kong, Singapur, Maldivler, Cape Town, Rio De Janeiro gibi inişte manzarasıyla dikkat çeken havalimanları da yok. Ancak ilk 10’da olmasa bile Beykoz üzerinden İstanbul Boğazı’na paralel uçuşla gelip, 3 köprüyü aynı anda izleyerek Atatürk Havalimanı’na Ataköy üzerinden yaklaşıp, 23 pistine teker koyulurken ortaya çıkan görsel şölenin eşsiz olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları başta olmak üzere yerli ve yabancı şirketlerde uçan pilotların da benim bu görüşeme katılacağını sanıyorum.

İstanbul Boğazı dışında, “Türkiye’de pilotların iniş esnasında beğendiği hangi havalimanları var” diye araştırdığımda Dalaman ve Van havalimanları en fazla dikkat çekenler oldu. Her pilot manzaraya bayılmıyor veya inişte görsel şölenler karşısında büyülenmiyor. Hatta bazılarının dikkatini bile çekmiyor. Fakat ben bu tür hassasiyetleri olduğunu bildiğimi pilot dostlarımı aradığımda Türkiye’de İstanbul dışında iki meydana dikkat çektiler.

Van Havalimanı’na yaklaşırken her iki pist başına inişte Van Gölü, Nemrut Dağı ve Nemrut’taki krater gölü şahane bir manzara sunuyor. Dalaman Havalimanı 05 pistine denizden yaklaşmalarda solda Göcek Koyu, sağda Dalaman vadisi de pilotları ve dikkatli yolcuları büyülüyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki meydanlara dönersek, bu yıl düzenlenen ankete göre bin 200 havalimanı içinden inişi en keyifli olan 10 meydan, 8 bin 500 pilotun oyu ile belirlenmiş. İrlanda’da bulunan Donegal Havalimanı ilk sırada yer alıyor. Dünya sinemasında önemli bir yeri olan Star Wars serisinin son bölümü de 2017 yılında Donegal’da bulunan Malin Head adasında çekildiği notunu da düşmüş olalım. Ses getiren bir filmin çekimleri için bu bölgenin tercih edilmesi, pilotların da böylesine güzelbir tabiat şöleni üzerinde arzı endam ederek inmekten keyif almalarının elbette birden fazla sebebi vardır.

Geçen yıl ilk sırayı alan İskoçya’nın adalarından birinde bulunan Barra Havalimanı, bu yıl ikinci sırada. Anketin özel jet pilotlarının katılımıyla yapıldığının bir kez daha altını çizeyim. Bu sebeple küçük gövdeli uçaklar için kısa, küçük pistleri bulunan havalimanlarına iniş yapan pilotların büyük meydanlara göre daha çok keyif aldığını da söyleyebiliriz. Şimdi listenin ilk 10’unda kimler var,göz atabiliriz.

PİLOTLARI ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR



1-Donegal Airport (İrlanda)

Havalimanı küçük ama buraya gelenler inişte,etraftaki manzarasına doyamıyor. Özellikle pilotlar iniş esnasında sağ taraflarında Errigal dağlarının büyüleyici görüntüsüyle mest oluyorlar. Girintili çıkıntılı kayalıklar, turkuaz rengi denizle iç içe geçmiş bir şekilde inişte altınızda süzülüyor. Atlantik Yolu’nun kenarındaki zümrüt deniz ise inişte uçuşun keyfine keyif katıyor. Özellikle ilk defa bu havalimanına iniş yapan pilotlar, bulutlardan kurtulduktan sonra karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönüyorlar.

UÇAKLAR KUMSAL PİSTE İNİYOR



2-Barra Airport (İskoçya)

Dünyanın en ilginç havalimanı. Çünküpisti yok. Doğal bir pisti, kumsalı var. Kış aylarında su yükselince doğal pisti de kayboluyor. Burası pilotların inişte en çok zorlandığı havalimanları listesinde de yer alıyor. Fakat, bu zor piste inmeyi göze alan pilotlar,mükafat olarak enfes bir manzarayla karşılaşıyorlar. Barra,aynı zamanda sahile iniş seferleri düzenlenen tek havalimanı. Muhteşem manzaralı dağlar, adalar ve turkuaz rengi deniz ve iniş esnasında uçağa sıçrayan suyun verdiği mutluluk.

İNİŞ ZOR, MANZARASI HARİKA



3-Nice Airport (Fransa)

Fransa’nın Güney kıyılarına inmenin keyfi Alp Dağlarının bulutlara değme görüntüsüyle başlıyor. Özellikle kış aylarında Alplerin beyaz örtüsü gözlerinizi kamaştırsa da aşağı baktığınızda masmavi Akdeniz’i seyredebiliyorsunuz. Özellikle zenginlerin ve doğal olarak iş jetlerinin yoğun uçtuğu Nice Havalimanı, inişte çok enfes manzaralar sunmasıyla birlikte pilotlar için de alçalmada en kritik yaklaşmanın yapıldığı Akdeniz’deki meydanların başında geliyor. Çünkü alçalmada karaya girmeden, deniz üzerinden iniş yapılması gerekiyor. Hatta 2 yıl önce bir Türk pilot alçalma limitlerine uymadığı için gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle uyarılmıştı. Fransa’nın Akdeniz’e kıyısı olan güney sahilleri yani Coted‘Azur’un güzellikleri Nice Havalimanı’na inişte her zaman güzel manzara sunuyor. Aklınızda bulunsun.

MASALLARDAKİ GİBİ UÇUŞ VE İNİŞ



4-Queenstown Airport (Yeni Zelanda)

Yeni Zelanda’nın harika doğasını yansıtan bir inişe sahip havalimanı ve buraya iniş yapan pilotların izlenimleri de şaşırtıcı. Bu havalimanına bir değil, 20 defa iniş yapan her pilot her defasında aynı hisse kapıldığını ve heyecanlandığını söylüyor. Karlı dağların arasından Wakatipu gölünü seyrederek inmeninde ancak masallardan çıkmış bir sihir olabileceği görüşü ha kim.Doğanın çeşit çeşit renklerine sahip havalimanının pisti de yemyeşil. Sanki piknik yapmaya iniyormuşsunuz gibibir hissi uyandırıyor.

FAAL VOLKANIN ÜSTÜNDEN EN KISA PİSTE İNİŞ



5-Saba Airport (Hollanda Krallığı)

Karayip Adalarından biri olan Saba’nın tek havalimanı. Karayiplerin muhteşem manzarası eşliğinde uçurumun yanından havalimanına inmek gerçekten etkileyici. Dünyanın ticari olarak işleyen en kısa pistine sahip. Pilotlar kendisini bir uçak gemisine inmiş gibi hissediyorlar. Faal durumdaki bir volkan üzerinden iniş yapılıyor. Bu durumun pilotlara ‘King Kong’ filmindeki bir sahneyi hatırlattığı vurgusu yapılıyor.

BİR İNEN BİR DAHA İNMEK İSTİYOR



6-Orlando Melbourne İnternational Airport(ABD)

Güzel Atlantik Okyanusu, el değmemiş plajlar, Melbourne EauGallie Köprüsü ve Hint nehri lagünü manzarasına sahip. Eğer olağan hava durumuna göre şanslı bir pilotsa Kennedy Uzay Kompleksi’ni de bunların arasına dahil edebiliriz. Sadece gece buraya inen pilotlar, bu havalimanının gündüz manzarasını da merak ediyorlar. Gündüz iniş yapabilmek için de adeta fırsat kolluyorlar.

İNERKEN HERKESİ BÜYÜLÜYOR

7-Toronto BillyBishop(Kanada)

Şu ana kadar ismi geçen havalimanlarının çoğu küçük ve doğanın içinde bulunduğu için manzarası da güzel. Fakat bu havalimanı daha farklı bir konuma sahip. Dünyanın en büyük şehirlerinden birisinemanzara eşliğindeiniş yapmanın tarifi de imkansız. Toronto şehrinin siluetinin muhteşem manzarası, Ontario Gölü’nün uçsuz bucaksız berrak suları ve ada şeklindeki havalimanına inerken büyülü şehri seyretmek pilot ve yolcuları etkiliyor.

LONDRA'NIN EN GÜZEL MANZARASI



8-London City Airport (İngiltere)

Yolcu yoğunluğu açısından Heatrow, Gatwick, Stansted ve Luton’dan sonra Londra’nın beşinci havalimanı. İnebilen en büyük uçak Airbus’ın piyasaya yeni sürdüğü tek koridorlu Airbus A220-100modeli. Özel jetler ve pilotluk eğitimlerinde çok sık kullanılıyor. Londra’nın Newham ilçesinde bulunuyor. Havalimanının en güzel manzarası şehrin batı yakasından yapılan inişlerde görülüyor. Londra’nın en yüksek gökdeleni Shard’ın yanından geçerken büyüleniyorsunuz.

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GÜNEŞLENENLERİN ÜZERİNDEN İNİŞ



9-St MaartenAirport (Hollanda Krallığı)

StMaarten Havalimanı, uçakların sahilde güneşlenenlere en yakın indiği havalimanı olarak bilinir. Hatta en güzel iniş yapılan havalimanı hangisidir şeklinde bir soru sorulsa insanların aklına ilk bu havalimanı gelir. Turkuaz rengi denize devasa uçakların yansımasının en güzel olduğu havalimanıdır. Bu anlattıklarım karadan baktığınızda görünen manzara. Asıl konumuz olan pilotların gözünden baktığımızda ortaya farklı bakış açısı çıkıyor. Pilotlara göre bu havalimanına inmek uçakla suda sörf yapmak gibidir. Uçak camından baktığınızda sahildekilerin heyecanını yaşatan bir inişi var. Tatilciler, siz iniş yaparken, sizi seyrediyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu durum pilotlara da ilginç geliyor. Onlar da mutlu oluyor.

10-Miami Airport (ABD)

Miami Havalimanı’na iniş, göz alıcı kente, beyaz kumlu plajlara veKarayiplereiniş anlamında geliyor. Uçak daha piste teker koymadan, yolcular ve pilotlar, havadaki manzaranın etkisiyle şehrine büyüsüne kapılmış olarak havalimanına giriş yapıyorlar. Bu sebeple, Everglad e Milli Parkı, Atlantik Okyanusu ve Biscaynekörfezi’nin üzerinden süzülerek Miami’ye iniş, uçuşun en keyifli bittiği anlardan da birisi olarak bilinir .

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