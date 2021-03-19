Pınar Altuğ: Benim tarzım beğenilir mi?

"Benim tarzım beğenilir mi?" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün Etiler'deki yeni mağazasında görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Altuğ, "Yeni bir mağaza olduğu için mutlaka eksik şeyler oluyor. 'Ne daha iyi olur?' diye fikir üretiyoruz" dedi.

46 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının "Son dönemde birçok ünlü isim tekstil işine girdi, siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiç tekstili düşünmedim. Aslında 'Şık giyiniyor' diyorlar ama benim tarzım çok düzdür. Bu giydiğim mesela benim için çok süslü bir etek. Benim giyip beğendiklerimi herkes sever mi, giyer mi, benim tarzım beğenilir mi, bilemedim" yanıtını verdi.

Pınar Altuğ, ayrıca mağazasını ziyaret eden Selin Ciğerci ile ilgilendi. Altuğ, "Selin'in teknesini giydireceğim. Sonra size teknede poz verecek" dedi.

"SİZE POZ VERMEK İÇİN ZAYIFLIYORUM"

Zayıflamaya çalıştığını söyleyen Ciğerci, "Size poz vermek için zayıflıyorum. Pınar Altuğ gibi olmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile arasının açık olduğu haberleri hakkında konuşmak istemedi. Pınar Altuğ da "Boşanmışlar aslında. Allah korusun söylemeyin öyle şey iyi değil" diyerek arkadaşına destek çıktı.