Savunmasının devamında Aydın, "Ahmet Pınar'ı bıraktıktan sonra benim aracıma bindi. Arabada 1 saat kadar dolaştık. Bana tuvaletinin geldiğini söyledi. Aracı müsait bir yere çektim. Geldiğinde bana 'Sen kim oluyorsun bana hesap soruyorsun, sen git önce evdekini gönder' dedi, küfürler etti. Ben de sinirlerime hâkim olamadım bir tokat attım. Daha fazla agresifleşti, küfürlerini daha da arttırdı. Bir an ben de boğazını sıktım, sus yeter artık dedim. O an baygınlık geçirdi, ben alkollün etkisiyle bayıldığını sandım. 5 ya da 10 dakika üstünden geçti, dürttüm. Uyanmayınca aracı sağa çektim, kontrol ettim. Öldüğünü o an anladım. İlk önce tek elimle sonra iki elimle boğazını sıktım. Alkolün etkisiyle mi bu kadar kısa sürede boğuldu ben de anlamadım. Dünyam başıma yıkıldı, çok sevdiğim insanı kaybettim, istemeden oldu. Araçla bilinçsiz bir şekilde bir oraya bir buraya gittim. Hiç bir yere sığamıyordum. Sürekli eşim arıyordu nerde kaldın diye. Ben de Pınar'ı yol kenarında çalılık bir yere bırakıp gittim. Kendimde değildim. Bunlar yaşanırken hiçbir cinsel ilişkimiz olmadı. Ben Pınar'ın öldüğünü kabullenemediğim için olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum. Onu görmek için can atıyordum" dedi.