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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bağcılar'da ölü bulunmuştu! Pınar Damar'ın katilinden duruşmada kan donduran sözler!
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Pınar Damar'ın katilinden korkunç sözler: Adli Tıp Kurumu önünde bekledim

İstanbul Bağcılar'da korkunç bir şekilde öldürülen Pınar Damar cinayetinde katil zanlısı Metin Aydin hakim karşısına çıktı. Zanlı duruşmadaki ifadesinde, "Bayıldı sandım, öldüğünü anladığımda dünyam başıma yıkıldı. Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum" dedi

İstanbul Bağcılar'da ölü bulunmuştu! Pınar Damar'ın katilinden duruşmada kan donduran sözler!
DHA

Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin, "Bayıldı sandım, öldüğünü anladığımda dünyam başıma yıkıldı. Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum" dedi.

DHA'da yer alan habere göre mahkeme Adli Tıp Kurumu'na Pınar Damar'ın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda detaylı rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydin bulunduğu cezaevinden getirilirken Pınar Damar'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"PINARI KISKANIYORDUM SEVİYORDUM"

Pınar Damar'ın kuzeniyle 7 yıldır dini nikâhlı evli olduklarını belirterek savunmasına başlayan Metin Aydin, "Pınar'a rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Pınarla yaklaşık 5 yıldır bir birlikteliğimiz var. Eşim Nurgül, Pınarla ilişkimi bilmiyordu ama 2 defa mesajlarımızı yakalamıştı. Bizden şüpheleniyordu. Ben saçmalama biz kardeş gibiyiz deyip onu ikna edip, geçiştirmiştim. Pınar, Nurgül ile birlikte olmamı kıskanıyordu. Olay günü sosyal medya hesabıma girdim. Pınar'ın Ahmet diye birini arkadaş olarak eklediğini fark ettim. Ahmet denen kişinin hesabına girdim, Pınar ile benim sürekli gittiğim kafeden paylaşım yapmıştı. İçime kuşku düştü, bende gidip mekâna baktım. Pınar'ı kıskanıyordum. Seviyordum. Kuşkularımda haklı çıktım samimi bir şekilde Ahmet ile birlikte alkol alıyorlardı" dedi.

Savunmasının devamında Aydın, "Ahmet Pınar'ı bıraktıktan sonra benim aracıma bindi. Arabada 1 saat kadar dolaştık. Bana tuvaletinin geldiğini söyledi. Aracı müsait bir yere çektim. Geldiğinde bana 'Sen kim oluyorsun bana hesap soruyorsun, sen git önce evdekini gönder' dedi, küfürler etti. Ben de sinirlerime hâkim olamadım bir tokat attım. Daha fazla agresifleşti, küfürlerini daha da arttırdı. Bir an ben de boğazını sıktım, sus yeter artık dedim. O an baygınlık geçirdi, ben alkollün etkisiyle bayıldığını sandım. 5 ya da 10 dakika üstünden geçti, dürttüm. Uyanmayınca aracı sağa çektim, kontrol ettim. Öldüğünü o an anladım. İlk önce tek elimle sonra iki elimle boğazını sıktım. Alkolün etkisiyle mi bu kadar kısa sürede boğuldu ben de anlamadım. Dünyam başıma yıkıldı, çok sevdiğim insanı kaybettim, istemeden oldu. Araçla bilinçsiz bir şekilde bir oraya bir buraya gittim. Hiç bir yere sığamıyordum. Sürekli eşim arıyordu nerde kaldın diye. Ben de Pınar'ı yol kenarında çalılık bir yere bırakıp gittim. Kendimde değildim. Bunlar yaşanırken hiçbir cinsel ilişkimiz olmadı. Ben Pınar'ın öldüğünü kabullenemediğim için olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum. Onu görmek için can atıyordum" dedi.

Hakimin, cinsel saldırı izi bulunduğuna yönelik sorusuna ise Aydin, "Bizim birlikteliğimiz olmadı. Bilmiyorum, bu suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"KAYIP BAŞVURUSU YAPACAĞIM ZAMAN ISRARLA BENİMLE GELMEK İSTEDİ"

Pınar Damar'ın birlikte yaşadığı kardeşi Kezban Damar, "Pınar ile Metin arasında bir ilişki yoktu. Karısıyla bize sürekli gelirlerdi, biz de giderdik. Aramızda ailecek bir samimiyet vardı. Benimle olduğu gibi Pınar ve Metin'in arasında abi kardeş ilişkisi vardı. Bu adam bize abi gibi yaklaşıyordu. Ne olduysa o gün oldu. Ben Pınar'a ulaşamayınca sanığı aradım. Bana 'Gelmedi mi? Nasıl gelmedi? Sen yalnız kalma senin yanına gelelim' şeklinde konuştu. Kayıp başvurusu yapacağım zaman ısrarla yanımda gelmek istedi" dedi.

Metin Aydin'in dini nikâhlı eşi Pınar Damar'ın kuzeni Nurgül Damar ise "Ben Pınar ve Metin'den hiçbir zaman da şüphelenmedim. Ben Pınar'ı hiçbir zaman kıskanmadım. Eşimin telefonunda beni aldattığın dair mesaj görmedim. Eşimin Kezban'la Pınar'a yaklaşımı aynıydı" şeklinde ifade verdi. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'na maktulün cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda detaylı rapor hazırlanması için müzekkere yazılmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi adına duruşmayı erteledi.

"PINAR'A İFTİRA ATIYOR"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Pınar Damar'ın ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak, "Savcı sanığın tasarlayarak öldürme suçundan ek savunmasının alınmasını istedi. Sanık haksız tahrik indirimi almak için Pınar'a iftira atıyor" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin A.'nın, Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Metin A. hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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