Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, lider Fenerbahçe'den sonra üst üste ikinci mağlubiyetini evinde Türk Telekom'a yenilerek aldı: 86-89.
Telekom´da Landesberg, 37 sayıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Ligde 10 maçta 4 galibiyette kalan İzmir ekibine Walker´ın 27 sayısı yetmedi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Berk ve Gailius maçta forma giymedi. Türk Telekom´da Kenny Gabriel, Serhat Çetin, Yunus Sonsırma, Kaya Peker ve Metin Türen eski takımlarına karşı oynadı.
İlk periyotta dış atışlarla etkili olan Türk Telekom´a Pınar Karşıyaka İlkan´ın pota altında etkili oyunuyla yanıt verdi. İlk 5 dakika 10-10 eşitlikle sona erdikten sonra 1'inci periyot 19-20 sonuçlandı. 2'nci periyodun başında Egemen ve İlkan´la sayılar bulan Karşıyaka, 32-24´le farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Rakibine Landesberg ve Stimac´la karşılık veren Telekom, yeniden eşitliği yakalayıp devreye önde girdi: 40-43.
Üçüncü periyotta 17 sayı üreten Walker önderliğinde yeniden kontrolü eline alan ev sahibi, Henry´nin son saniye üçlüğüyle son 10 dakikaya 68-63 önde başladı. Çekişmeli geçen son periyotta Karşıyaka Henry, Telekom ise Landesberg´le sayılar buldu. Ladesberg´in bitime 33 saniye kala bulduğu basket faulle durumu 87-86'ya getiren konuk ekip, Karşıyaka'nın Walker'la bulduğu kritik hücumlardan boş dönünce salondan 89-86'lık galibiyetle ayrıldı.
Pınar Karşıyaka: 86 - Türk Telekom: 89
Pınar Karşıyaka: Walker 27, Tayfun 10, Henry 14, İlkan 12, Marei 7, Egemen 10, Chatman 2, Erdi 2, Berke 2
Türk Telekom: Landesberg 37, Campbell 3, Yunus 3, Gabriel 12, Stimac 21, Metin, Redding 11, Ender, Kaya 2
1. Periyot: 19-20
İlk yarı: 40-43
3. Periyot: 68-63
5 Faul: 39.27 Erdi (Pınar Karşıyaka)
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Emin Moğulkoç , Alper Özgök, Özge Şentürk
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