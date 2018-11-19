Mıss Turkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçildi ve Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss Universe'e katılan İzmirli güzel Pınar Tartan, bu kez Çin'de Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu. Peki, Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?

PINAR TARTAN KİMDİR?

Pınar Tartan, 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince ''Miss Turkey Universe'' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel oldu. Manken ve model kimliğinin yanı sıra eğitim hayatınıda başarı ile devam ettiren Pınar Tartan, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Aslen İzmir’de dünyaya gelen Pınar Tartan’ın burcu koç’tur.

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