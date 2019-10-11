Pirinç pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Pilav her türlü yemeğin yanına yakışan ve sofraların vazgeçilmez gıdalarından biridir. Özellikle pilavın tane tane olması ve lapa olmaması önemlidir. Aşçı pilavından belli olur derler. Pilavın kıvamını tutturmak ve el lezzetini katmak önemli bir ayrıntıdır.

Pirinç Pilavı Tarifi Malzemeler:

1 su bardağı baldo pirinç

1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik sıcak su

1 tane bulyon ya da tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı (margarin)

Az sıvı yağ

Pirinç Pilavı Tarifi Hazırlanması: