Pirinç pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Pilav her türlü yemeğin yanına yakışan ve sofraların vazgeçilmez gıdalarından biridir. Özellikle pilavın tane tane olması ve lapa olmaması önemlidir. Aşçı pilavından belli olur derler. Pilavın kıvamını tutturmak ve el lezzetini katmak önemli bir ayrıntıdır.
Pirinç Pilavı Tarifi Malzemeler:
- 1 su bardağı baldo pirinç
- 1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik sıcak su
- 1 tane bulyon ya da tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı (margarin)
- Az sıvı yağ
Pirinç Pilavı Tarifi Hazırlanması:
- 1 su bardağı pirinci sıcak suda tuz ilave ederek bir müddet bekletmek gereklidir.
- Daha sonra pirinç bir kaç kez yıkanmalı ve nişastası gitmelidir.
- Bu arada tencereye; tereyağı ve az sıvı yağ konulur.
- Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçler ilave edilerek pirinçlerin kavrulması sağlanır.
- Biraz fazla kavurmanız tane tane olmasını sağlayacaktır.
- Tuz az atılmalıdır, çünkü bulyonlar tuzludur.
- Üzerine suyunu ve tavuk bulyonu ekleyerek çok kısık ateşte pişmeye bırakılır.
- Suyunu çeken pilav ocaktan alınır ve üzerine bir peçete örtülerek demlenmeye bırakılır.
- Demlenen pilav servis edilmeye hazırdır.
- Afiyet olsun!
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