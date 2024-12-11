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        Haberler Bilgi Yaşam Pirinç Pilavı Tarifi: Tane Tane Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pirinç Pilavı Tarifi: Tane Tane Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tane tane dökülen pirinç pilavı yapmak hemen hemen herkesin hayalidir. Normalde bu yemeğin yapım aşamaları kısadır ve birçok yemeğe göre daha kısa vakitte pişer. Ancak bu pilavın yapılması için belli bir deneyim ve bilgi gerekir. Peki pirinç pilavı yapımı ile ilgili detaylar neler? Püf noktalar ve pişirme önerileri var mı? Ölçüsü ne kadar? Yazının devamında pirinç pilavı yapımı ile ilgili tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:51
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        Pirinç Pilavı Tarifi
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        İyi bir pirinç pilavı için en önemli kriterlerden biri tane tane olmasıdır. Geniş ve uygun bir kapta üzerini geçecek miktarda sıcak su ekleyerek içine tuz ilave edebilir ve bunun biraz beklemesini sağlayabilirsiniz. Bu karışımı yaklaşık 15 - 20 dakika kadar beklettiğinizde daha tane tane pilavınız olabilir. Maksimum 20 dakikalık süre geçtikten sonra kabı alıp içindeki pirinci süzgece döküp güzelce yıkamanız gerekir. Burası en önemli kısımdır, pirinç berrak renk çıkarana kadar yıkamalısınız. Nişastası tamamen geçtikten sonra tarif için hazır demektir. Peki pirinç pilavı nasıl yapılır? Bir sonraki başlıktan öğrenebilirsiniz…

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        PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

        Pirinç pilavı tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

        • 5 kişilik
        • 15 dk hazırlama süresi
        • 20 dakika pişirme süresi
        • 1 porsiyonunda 318 kalori

        Tarife geçmeden önce malzemelerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz;

        • 2 su bardağı pilavlık pirinç
        • 3 su bardağı ısıtılmış su / tavuk suyu
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 2 yemek kaşığı kadar tereyağı
        • İsteğe bağlı arpa şehriye (2 yemek kaşığı)
        • 1,5 çay kaşığı tuz

        Hazırlanışı:

        • Pirinci güzelce yıkayın ve suyunun iyice süzülmesi adına süzgeçte bekletin.
        • Pirinçle bir köşede dururken tereyağı ve zeytinyağını pilav tenceresine alın. Tereyağı biraz eridikten sonra üzerine şehriyeleri ekleyin ve altın serisi renk alana kadar kavurmaya devam edin.
        • Süzdüğünüz ve suyundan iyice arındırdığınız pirinçleri tencereye dökün.
        • Sonrasında pirinci ve şehriyeleri bir arada kavurmaya başlayın.
        • Son olarak tuzu ilave edin ve tencereyi kısık ateşe alın.
        • Kısık ateşteyken pirinci sürekli olarak karıştırın. Bu kısım tane tane olması açısından önemlidir, 3 - 4 dakikayı bu işleme ayırabilirsiniz.
        • Sonrasında üzerine 3 su bardağı su kaynamış su ekleyin.
        • Tencerenin kapağını kapatarak yüksek ateşte 3 dakika kadar pişmesini sağlayın.
        • Sonra orta ateşe alarak 3 dakika daha pişirin.
        • En son kısık ateşe alın ve suyunu çekene dek pişmeye bırakın.
        • Kontrol ettiğinizde pirinç suyunu tamamen çektiyse ocaktan alın ve 20 dk kadar kendi hâlinde demlenmesini sağlayın.
        • Pilavınız servise hazır, afiyet olsun!
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        ŞEHRİYELİ ve ŞEHRİYESİZ PİRİNÇ PİLAVI için PÜF NOKTALAR

        • Tane tane pirinç elde etmek için pilavlık ya da baldo türü pirinç kullanmalısınız.
        • Pirincin kavrulma süresinin bir miktar uzun olması da tane tane görüntü için gereklidir.
        • Şehriyeli ve şehriyesiz pirinç pilavı fark etmeksizin yapım aşamasına geçmeden önce beyaz suyu akana kadar lavobonun altında yıkamalısınız. Burada pirincin nişastası azalır ve daha güzel olur.
        • Ortalama olarak kabul edilen ölçü, 1 kâse pirinç için 1,5 kâse sudur.
        • Pişirilen pirincin servis aşamasına kadar karıştırılmaması önemlidir. Bu olduğunda pirincin görüntüsü bozulabilir.

        Şehriyeli pirinç pilavı yapımında ise şehriyeleri çok fazla kavurmamalısınız. Bu görüntüsünün yanmış gibi olmasına neden olabilir.

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        PİRİNÇ PİLAVI ÖLÇÜSÜ NE KADAR OLMALI?

        Pirinç pilavı ölçüsü çoğunlukla 1 su bardağı pirince 1,5 bardağı su şeklindedir. Ama bu oranın pirincin cinsine göre değiştiği unutulmamalıdır. Basmati pirince 1,5 su bardağı gerekirken baldo için 2 su bardağı gerekir. Ayrıca pirincin markası da ölçünün değişmesine neden olabilir. En iyi sonuç için deneme yanılma yönteminden yararlanabilir ve en rahat ettiğiniz markayı kullanmaya devam ederek pirinç pilavı ölçüsünü tutturabilirsiniz.

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