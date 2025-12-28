Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Pisa: 0 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pisa: 0 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, deplasmanda Pisa'yı 2-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. 73'te Arturo Calabresi (kk) ve 90+3. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golleriyle galibiyete ulaşan Juventus, puanını 32'ye çıkardı. Pisa ise 11 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 00:57 Güncelleme: 28.12.2025 - 00:57
        Kenan attı, Juventus seriyi sürdürdü!
        İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Pisa ile deplasmanda karşılaştı. Stadio Romeo Anconetani'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Juventus oldu.

        Juventus'a galibiyeti getiren golleri 73'te Arturo Calabresi (kk) ve 90+2. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız attı.

        Milli Takımımızın oyuncularından Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.

        Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 32'ye çıkardı. Pisa ise haftayı 11 puanla tamamladı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Pisa, Genoa'ya konuk olacak. Siyah Beyazlılar, Lecce'yi ağırlayacak.

