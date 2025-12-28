Pisa: 0 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, deplasmanda Pisa'yı 2-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. 73'te Arturo Calabresi (kk) ve 90+3. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golleriyle galibiyete ulaşan Juventus, puanını 32'ye çıkardı. Pisa ise 11 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Pisa ile deplasmanda karşılaştı. Stadio Romeo Anconetani'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 73'te Arturo Calabresi (kk) ve 90+2. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız attı.
Milli Takımımızın oyuncularından Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 32'ye çıkardı. Pisa ise haftayı 11 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Pisa, Genoa'ya konuk olacak. Siyah Beyazlılar, Lecce'yi ağırlayacak.