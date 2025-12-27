Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Pisa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

        Pisa-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Juventus, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Pisa ile karşı karşıya geliyor. Arena Garibaldi – Romeo Anconetani Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Pisa-Juventus karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Torini ekibinde gözler başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren milli yıldızımız Kenan Yıldız'da olacak. Peki, "Pisa-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 27.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:27
        1

        Pisa-Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Juventus, Pisa karşısında galip gelip zirve yarışından kopmak istemiyor. Pisa ekibi ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp üst sıralara tırmanın hedefinde. Peki, "Pisa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?" İşte Pisa-Juventus maçı başlama saati...

        2

        PISA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Pisa-Juventus maçı, 27 Aralık Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak.

        3

        PISA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Arena Garibaldi – Romeo Anconetani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

        4

        KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Milli yıldızımı Kenan Yıldız'ın Pisa karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Pisa: Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Toure, Vural, Piccinini, Aebischer, Angori, Tramoni, Meister

        Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Miretti, Kenan Yıldız, Openda

