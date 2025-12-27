Pisa-Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Juventus, Pisa karşısında galip gelip zirve yarışından kopmak istemiyor. Pisa ekibi ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp üst sıralara tırmanın hedefinde. Peki, "Pisa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?" İşte Pisa-Juventus maçı başlama saati...