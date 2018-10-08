pişi tarifi

Mayalı hamurun kızgın yağda pişirilmesi ile yapılan pişi Anadolu'da bayramdan bir gün önce yani arefe günü yapılarak tüm komşulara dağıtılır. Bu gelenek helva gibi Orta Asya'dan gelmektedir. Lezzeti ile mest eden her türlü kahvaltılıkla tüketilebilen yüksek kalorili olması gözardı edilebilen bu kolay kahvaltılık lezzet nasıl yapılır? İşte pişi kalorisi ve tarifi...

PİŞİ KAÇ KALORİDİR?

Pişinin yağını ne kadar süzdürseniz de yağ oranı yüksektir bu nedenle sabah öğünlerinde tüketmeye özen gösterin. Yaklaşık 50 gram pişi 120 kaloridir.

PİŞİ TARİFİ

Malzemeler:

Yarım paket yaş maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Pişi tarifine ılık suda mayayı eriterek başlayın. Tuz ve un ekleyerek karıştırın. Hamurunuz yoğunlaşınca karıştırmayı bırakıp yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yoğurma işleminden sonra en az 1 saat mayalanması için hamuru dinlendirin. Elinizi yağlayıp mayalanmış hamurdan parçalar kopararak ortasına delik açarak şekil verin ve kızgın yağda kızartın. Pişen pişileri havlu peçete serdiğiniz tabağa alın. Böylece yağını biraz daha sızdırmış olursunuz. Sıcak olarak sevris edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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