Pişirme gerektirmeyen yulaflı enerji topları
Hem tatlı ihtiyacınızı giderecek hem de içerdiği protein sayesinde size enerji verecek yiyecekler arıyorsanız bu tarif tam size göre. İşte sizin için, pişirme gerektirmeyen yulaflı enerji topları tarifi...
Kendi damak tadınıza göre özelleştirebileceğiniz, öğrenci dostu ve yapımı oldukça basit olan bir tatlı tarifi ister misiniz? Özellikle yoğun bir gün geçirecekseniz sizi gün boyunca tok tutabilecek nefis bir yulaf ezmesi topu atıştırması yapabilirsiniz. İşte, tarifin detayları...
YULAFLI ENERJİ TOPLARI
Malzemeler (6 kişilik)
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 adet muz
Çeyrek su bardağı bal
Yarım su bardağı fıstık ezmesi
2 yemek kaşığı keten tohumu
Yarım paket çikolata parçaları
İsteğe bağlı kakao
Yapılışı:
Muzu ezin ve bir kapta yulaf ezmesi, bal, fıstık ezmesi, keten tohumu, çikolata parçacıklarıyla birleştirin ve karıştırın. Bu aşamada isterseniz kakao da ekleyebilirsiniz.
Kabınızın üstünü örtün ve dondurucuda 15 dakika soğutun. Bu işlem, yulaf ezmesi karışımının sertleşmesine yardımcı olacarak top haline getirilmesini kolaylaştıracaktır.
Kabınızı buzluktan çıkartın ve golf topu büyüklüğünde küçük toplar halinde yuvarlayın. Bu tarif ile yaklaşık 14-18 adet yulaf ezmeli enerji topu yapabilirsiniz.
Yulaf ezmesi lokmalarınızı 5 dakika daha dondurucuya koyun. Dağılmayan bir hale geldiğini anladığınızda alıp servis edebilirsiniz.