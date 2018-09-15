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Kurtarma çalışmaları 20 saat sürmüştü
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Pistten çıkan 'Zeynep' 20 saatte kurtarıldı, 47 günde söküldü

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve bulunduğu yerden yaklaşık 20 saat süren çalışma ile çıkartılan Pegasus Havayolları'na ait 'Zeynep' isimli uçağın söküm işlemin yaklaşık 47 günde tamamlandı.

15.09.2018 - 15:17 | Güncelleme: İHA

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen 'Zeynep' isimli Pegasus Havayolları'na ait uçağın akıbeti 200 gün sonra belli olmuş, sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkılan ve ‘Aytral’ bir firma tarafından ihalesi alınan uçağın söküm işlemlerine 23 Temmuzda başlanmıştı. Trabzon Havalimanı apronunda oluşturulan bir alanda uçağın etrafı çevrilirken burada 9’ü Türk, 6’sı yabancı uçak mühendisleri olmak üzere 15 kişilik ekip tarafından uçağın teknik aksamı, koltukları, pençeleri, kapıları, tavan ve taban döşemeleri parçaları büyük bir titizlikle tek tek sökülerek özel kutulara yerleştirildi. Söküm işlemleri 7 Eylül'de tamamlanan uçağın sökülen bazı parçaları ise konteynerlere yüklendi. Yasal işlemlerin tamamlamasının ardından İngiltere’ye ihraç edilecek uçağın gövdesi ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak amacıyla Pegasus Havayolları'ndan istenmiş ancak belediyeye olumlu bir dönüş yapılmamıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 20 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılmıştı. Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları kapsamında ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçler uçağın hemen yanına kurularak çalışmalara başlandı. Uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterildi. Çok yavaş hareket ettirilerek Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir yere çekilen uçağın kurtarma çalışmaları 20 saat sürdü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 42 dakika önce
    Kaza nedenini halen öğrenemedik.
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