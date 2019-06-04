Pisuvar kelimesi nasıl yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte pisuvar kelimesinin yazım şekli.

PİSUVAR MI, PSUVAR MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda psuvar kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Pisuvar isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "pisuvar" şeklinde ayrı yazılır.

Fransızca pissoir

Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı, duvar kenarına yerleştirilmiş araç.