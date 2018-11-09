20 dakika boyunca saldırıya uğradı

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Pitbull dehşetinin izleri silinmedi

İzmir'de geçen mart ayında pitbull cinsi olduğu iddia edilen köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan 12 yaşındaki Soner Edis’in bacağı kesilmedi ancak artık eskisi gibi yürüyemiyor. Parçalanan bacağındaki izlerin bir an önce geçmesini dileyen Edis zor günler geçirirken, köpeğin sahibi hakkında açılan dava 21 Aralık’ta görülecek.

09.11.2018 - 10:44 | Güncelleme: İHA

Olay, 11 Mart tarihinde İzmir’deki Ege Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tekel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Soner Edis, arkadaşlarıyla top oynamak üzere evden çıktı. Edis, sanayi sitesindeki bir tornacıda bulunan pitbull cinsi olduğu iddia edilen köpeğin 20 dakika boyunca saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan çocuk, ağır yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Edis’in, sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği tespit edildi.

Sol bacağının kesilme riskini atlatan Edis, artık eskisi gibi rahat yürüyemiyor ve bacağındaki görüntü nedeniyle de psikolojik olarak zor günler geçiriyor. Ayağının üzerine basamadığını söyleyen Soner Edis, “Eskisi gibi yürüyemiyorum, koşamıyorum. Bacağımdaki izlerin geçmesini istiyorum” dedi. Öte yandan Edis ailesi, köpeğin sahibi hakkında da maddi ve manevi tazminat davası açtı. Duruşma 21 Aralık’ta Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek. Ailenin avukatı İsmet Akın, ayrıca cezai şikayette bulunduklarını, dosyanın uzlaşmaya gittiğini ancak taraflar uzlaşmadığı için ayrı bir dava daha açacaklarını söyledi.

“PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Soner Edis’in annesi Yıldız Edis de, zor günler geçirdiklerini belirterek, “Çocuğum sakat kaldı, vücudunda izler kaldı. Durumu hiç iyi değil. Rahatça yürüyemiyor. Doktorlar bir kez daha ameliyat olacağını söyledi ama çocuk bir kez daha ameliyat olmaktan korkuyor. Psikolojisi bozuldu. Bu yüzden ilaç kullanıyor. Şu anda okula da gitmek istemiyor. Sokağa çıkmak istemiyor. Bizim maddi durumumuz iyi değil, 9 çocuğum var. Köpeğin sahibi olaydan sonra bizi hiç arayıp sormadı, bize sahip çıkmadı. Olayla ilgili dava açtık, davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.

KÖPEĞİN SAHİBİ OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Söz konusu köpeğin sahibi, köpeğin iddia edilen gibi pitbull cinsi değil mix cinsi olduğunu belirtmiş ve açıklamada bulunmuştu. Köpeğin sahibi, “Burası geceleri çok ıssız ve hırsızlığın yaygın olduğu bir site. O yüzden birçok esnafta olduğu gibi bizde de köpek var. Çocuk olay günü bizim dükkana girmiş ve dükkandan çıkarken de köpekle karşılaşmış. Köpek yabancı gördüğü için zincirini koparınca çocuk da o korku iledükkanın içine kaçmış. Köpek de peşinden içeriye girmiş. İçeride 3-4 çalışanımız vardı. Ben olay anında burada değildim. Çalışanlar korkudan dışarı kaçıp köpek dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatmışlar. Çocuk maalesef içeride köpekle baş başka kaldı” demişti.

 

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