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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Piyano virtüözü ve besteci Havasi İstanbul'a geliyor

        Piyano virtüözü ve besteci Havasi İstanbul'a geliyor

        Piyano virtüözü Havasi hayranlarıyla 2 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:35
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        Havasi İstanbul'a geliyor
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        Piu Entertainment, sektördeki 10. yılını konser serisiyle kutluyor. Klasik enstrümanları modern çağa eğlenceli bir şekilde uyarlayan Havasi, Piu'nun 10 yılı kapsamında sevenleriyle bu kez Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde buluşacak.

        Geleneksel enstrümanlara yönelik yazılan müziği yenileyerek tekrar senfonik müzik haline getiren piyanist, sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıkacak.

        Franz Liszt Müzik Akademisi'nde klasik piyano eğitimi alarak müzik kariyerine başlayan Havasi, dünyanın en farklı ve heyecan verici müzisyenlerinden biri olarak tüm dünyada kapalı gişe arena ve stadyum konserleri veriyor.

        Bugüne kadar 500.000'den fazla bilet satan Havasi, Londra Wembley Arena, New York Carnegie Hall, Berlin Mercedes-Benz Arena, Tokyo The Orchard Hall, Sydney The Opera House gibi dünyanın en prestijli salonlarında konserler verdi.

        Havasi, usta bir piyano virtüözü olmakla birlikte sadece bir piyanist değil aynı zamanda izleyicinin kalbine dokunan ve kulakları mest eden müziklerin de bestecisi ve sahnede sadece kendi şarkılarını çalıyor.

        Bestelediği müzikleri Havasi'nin piyanosundan canlı olarak dinleyen ve dünyanın en gösterişli piyano şovunu izleyen seyirciler, konserleri sırasında onunla çok güçlü hatta mucizevi bir bağ kuruyor.

        Müzik dünyasının en önemli başarı hikayelerinden biri olarak kabul edilen ve dünyanın en prestijli konser salonlarında kapalı gişe performanslar sergileyen Havasi, müzikseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatmak ve kulakların pasını silmek üzere 2 Ekim'de İstanbul'a geliyor.

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        #Havasi
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