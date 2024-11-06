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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 06 Kasım 2024 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 06 Kasım 2024 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (06 Kasım 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,23 azalış ile 34,23 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,98 ile 2.933,41 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 06 Kasım 2024 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        06 Kasım 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,83 yükseliş ile 8.862,32 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BRMEN,AGHOL,BAKAB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise REEDR,DMSAS,TSGYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.510.577.376.25 TL), ISCTR (6.133.089.426.15 TL), EREGL (5.975.006.813.16 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        277.25
        1.84 %
        8.510.577.376
        I
        11.06
        0.64 %
        6.133.089.426
        E
        48.76
        2.09 %
        5.975.006.813
        B
        492.50
        7.07 %
        4.801.227.737
        A
        47.46
        2.28 %
        4.754.826.849
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        5.39
        10.00 %
        3.712.325
        A
        302.50
        10.00 %
        238.933.003
        B
        40.72
        9.99 %
        98.494.911
        M
        437.75
        9.99 %
        1.371.173.457
        I
        8.17
        9.96 %
        43.649.993
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        17.73
        -10.00 %
        2.616.318.309
        D
        6.30
        -8.70 %
        73.292.834
        T
        11.62
        -8.65 %
        574.750.927
        M
        20.94
        -7.26 %
        2.298.992
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Kasım 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,23 düşerek 34,23 liraya düşerken Euro/TL yüzde -2,10 düşerek 36,75 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,23
        -0,23 %
        E
        EUR/TRY
        36,75
        -2,10 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Kasım 2024 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,77 değer kaybederek 2.668,00 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,98 değer kaybederek 2.933,41 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.796,12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.125,81 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.668,00
        -2,77 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.933,41
        -2,98 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.125,81
        -2,98 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.796,12
        -2,98 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 6,36 yükseliş ile 74.346,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,46 artış ile 2.646,08 dolar.Brent Petrol ise 75,07 dolar

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