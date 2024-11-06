Piyasa kapanışı: 06 Kasım 2024 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

06 Kasım 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,83 yükseliş ile 8.862,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BRMEN,AGHOL,BAKAB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise REEDR,DMSAS,TSGYO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.510.577.376.25 TL), ISCTR (6.133.089.426.15 TL), EREGL (5.975.006.813.16 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Kasım 2024 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde -0,23 düşerek 34,23 liraya düşerken Euro/TL yüzde -2,10 düşerek 36,75 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (06 Kasım 2024 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,77 değer kaybederek 2.668,00 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,98 değer kaybederek 2.933,41 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.796,12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.125,81 lira oldu.