Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (13 Mart 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 10.727,58 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 36,61 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,37 değer kazanarak 3.498,97 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Mart 2025 Perşembe tarihinde günü 10.727,58 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,39 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DAGI,ESEN,SANFM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GEDZA,YGYO,ADEL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.972.851.721.75 TL), ASELS (8.514.776.494.00 TL), KCHOL (7.606.971.087.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
337.75 ₺
|
1.27 %
|
14.972.851.722
|
116.30 ₺
|
0.35 %
|
8.514.776.494
|
183.90 ₺
|
1.66 %
|
7.606.971.088
|
33.26 ₺
|
0.60 %
|
6.688.871.644
|
528.00 ₺
|
1.73 %
|
6.320.230.317
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.28 ₺
|
10.00 %
|
30.501.132
|
34.10 ₺
|
10.00 %
|
179.443.168
|
45.56 ₺
|
10.00 %
|
157.710.896
|
424.00 ₺
|
9.99 %
|
5.292.306
|
36.38 ₺
|
9.98 %
|
493.542.009
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.38 ₺
|
-9.99 %
|
56.861.361
|
5.87 ₺
|
-9.97 %
|
5.788.219
|
34.06 ₺
|
-9.66 %
|
394.516.905
|
10.33 ₺
|
-9.15 %
|
18.918.137
|
30.38 ₺
|
-7.09 %
|
166.619.100
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mart 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 36,61 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 39,84 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,61 ₺
|
0,05 %
|
E
|
39,84 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Mart 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,25 değer kazanarak 2.971,40 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,37 değer kazanarak 3.498,97 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.720,81 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.813,28 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.971,40 ₺
|
1,25 %
|
3.498,97 ₺
|
1,37 %
|
22.813,28 ₺
|
1,37 %
|
5.720,81 ₺
|
1,37 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,74 artış ile 81.707,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,68 yükseliş ile 1.879,00 doları buldu. Brent Petrol ise 70,40 dolar