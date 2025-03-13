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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (13 Mart 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 10.727,58 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 36,61 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,37 değer kazanarak 3.498,97 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Mart 2025 Perşembe tarihinde günü 10.727,58 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,39 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DAGI,ESEN,SANFM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GEDZA,YGYO,ADEL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.972.851.721.75 TL), ASELS (8.514.776.494.00 TL), KCHOL (7.606.971.087.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        337.75
        1.27 %
        14.972.851.722
        A
        116.30
        0.35 %
        8.514.776.494
        K
        183.90
        1.66 %
        7.606.971.088
        Y
        33.26
        0.60 %
        6.688.871.644
        B
        528.00
        1.73 %
        6.320.230.317
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        5.28
        10.00 %
        30.501.132
        E
        34.10
        10.00 %
        179.443.168
        S
        45.56
        10.00 %
        157.710.896
        C
        424.00
        9.99 %
        5.292.306
        T
        36.38
        9.98 %
        493.542.009
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        29.38
        -9.99 %
        56.861.361
        Y
        5.87
        -9.97 %
        5.788.219
        A
        34.06
        -9.66 %
        394.516.905
        E
        10.33
        -9.15 %
        18.918.137
        C
        30.38
        -7.09 %
        166.619.100
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mart 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 36,61 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 39,84 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,61
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        39,84
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Mart 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,25 değer kazanarak 2.971,40 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,37 değer kazanarak 3.498,97 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.720,81 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.813,28 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.971,40
        1,25 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.498,97
        1,37 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.813,28
        1,37 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.720,81
        1,37 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,74 artış ile 81.707,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,68 yükseliş ile 1.879,00 doları buldu. Brent Petrol ise 70,40 dolar

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