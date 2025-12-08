Piyasa raporu (08 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

08 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 1,65 yükselerek 11.189,50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11250.4400 puandan işlem görürken en düşük 11074.6800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MANAS,DOGUB,ATSYH, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise VANGD,SMRVA,BMSTL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (9.361.813.303.76 TL), ISCTR (9.026.347.178.19 TL), AKBNK (8.881.048.284.55 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Aralık 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 42,56 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,11 düşüş ile 49,51 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (08 Aralık 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,19 değer kaybederek 4.189,62 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,51 değer kaybederek 5.716,76 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.346,90 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.273,26 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,36 yükseliş ile 90.009,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,86 artış ile 3.104,27 dolar.Brent Petrol ise 62,87 dolar