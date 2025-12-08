Habertürk
        Piyasa raporu (08 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (08 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (08 Aralık 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 değer kazanarak 11.189,50 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 42,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,51 değer kaybederek 5.716,76 liraya düştü.

        Giriş: 08.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (08 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        08 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 1,65 yükselerek 11.189,50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11250.4400 puandan işlem görürken en düşük 11074.6800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MANAS,DOGUB,ATSYH, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise VANGD,SMRVA,BMSTL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (9.361.813.303.76 TL), ISCTR (9.026.347.178.19 TL), AKBNK (8.881.048.284.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        41.44
        2.37 %
        9.361.813.304
        I
        14.22
        1.07 %
        9.026.347.178
        A
        68.30
        1.94 %
        8.881.048.285
        T
        272.25
        0.74 %
        8.429.581.265
        Y
        36.62
        2.12 %
        8.188.687.159
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        11.11
        10.00 %
        40.310.346
        D
        48.50
        9.98 %
        97.776.727
        A
        71.05
        9.98 %
        3.462.511
        V
        43.94
        9.96 %
        94.226.974
        T
        41.52
        9.96 %
        3.714.879.943
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR
        LINK BILGISAYAR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Aralık 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 42,56 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,11 düşüş ile 49,51 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,56
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        49,51
        -0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Aralık 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,19 değer kaybederek 4.189,62 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,51 değer kaybederek 5.716,76 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.346,90 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.273,26 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.189,62
        -0,19 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.716,76
        -0,51 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.273,26
        -0,51 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.346,90
        -0,51 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,36 yükseliş ile 90.009,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,86 artış ile 3.104,27 dolar.Brent Petrol ise 62,87 dolar

