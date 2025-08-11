Piyasa raporu (11 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Ağustos 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 0,60 yükselerek 11.038,32 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11090.1900 puandan işlem görürken en düşük 11004.7400 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GEDIK,QNBTR,IHLAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse AVTUR,GMTAS,ISBIR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.898.636.041.25 TL), EREGL (6.742.704.437.32 TL), PGSUS (5.817.243.524.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Ağustos 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 40,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,30 düşerek 47,24 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (11 Ağustos 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,43 değer kaybederek 3.349,33 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,48 değer kaybederek 4.378,68 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.159,15 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.549,01 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,14 yükseliş ile 120.079,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,50 artış ile 4.285,41 dolar.Brent Petrol ise 66,45 dolar