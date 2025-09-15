Piyasa raporu (15 Eylül 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

15 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 6,06 yükselerek 11.000,26 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11008.3900 puandan işlem görürken en düşük 10264.2500 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HEDEF,KERVN,KENT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESCAR,EYGYO,PASEU oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.892.113.554.75 TL), ISCTR (15.294.094.020.33 TL), AKBNK (14.589.545.009.65 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Eylül 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde -0,16 düşerek 41,29 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 48,60 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (15 Eylül 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,66 :artarakazalarak 3.667,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,39 yükseliş sonucu 4.864,66 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,39 yükselerek 7.953,73 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 31.717,61.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,68 düşüş ile 114.649,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,29 azalış ile 4.488,83 dolar.Brent Petrol ise 67,44 dolar