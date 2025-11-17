Habertürk
Habertürk
        Piyasa raporu (17 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (17 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (17 Kasım 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,25 değer kazanarak 10.698,13 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,31 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,27 ile 5.536,27 liradan işlem gördü.

        Giriş: 17.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (17 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.698,13 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,25 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MIATK,BINBN,BMSTL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TEHOL,KGYO,GZNMI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (11.225.004.312.38 TL), ASELS (8.443.778.837.60 TL), THYAO (7.985.588.469.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        35.68
        5.69 %
        11.225.004.312
        A
        188.30
        6.99 %
        8.443.778.838
        T
        268.50
        -0.19 %
        7.985.588.470
        I
        12.24
        -0.65 %
        6.589.110.993
        A
        58.35
        0.09 %
        6.341.077.543
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        40.48
        10.00 %
        1.688.123.736
        B
        189.20
        10.00 %
        254.127.597
        B
        106.70
        10.00 %
        611.208.115
        B
        40.96
        9.99 %
        32.699.613
        B
        23.34
        9.99 %
        205.045.035
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        29.16
        -10.00 %
        5.190.281.599
        G
        138.90
        -9.98 %
        2.537.981
        B
        11.66
        -9.96 %
        1.760.614.332
        S
        34.98
        -9.94 %
        51.767.367
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Kasım 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 42,31 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,12 düşerek 49,07 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,31
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        49,07
        -0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Kasım 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,21 değer kaybederek 4.075,61 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,27 değer kaybederek 5.536,27 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.051,80 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.096,47 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.075,61
        -0,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.536,27
        -0,27 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.096,47
        -0,27 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.051,80
        -0,27 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,32 azalış ile 94.199,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,56 düşüş ile 3.125,09 doları buldu. Brent Petrol ise 64,25 dolar

