Piyasa raporu (21 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Kasım 2024 Perşembe tarihinde günü 9.367,77 puanla bitirdi, günlük yükseliş 3,72 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TATEN,KOZAL,IPEKE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,PLTUR,YAPRK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.149.312.409.06 TL), ISCTR (8.469.632.173.46 TL), AKBNK (7.686.724.714.25 TL) oldu.