Piyasa raporu (21 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (21 Kasım 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 34,49 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,69 ile 2.955,47 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Kasım 2024 Perşembe tarihinde günü 9.367,77 puanla bitirdi, günlük yükseliş 3,72 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TATEN,KOZAL,IPEKE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,PLTUR,YAPRK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.149.312.409.06 TL), ISCTR (8.469.632.173.46 TL), AKBNK (7.686.724.714.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
28.08 ₺
|
6.93 %
|
11.149.312.409
|
13.20 ₺
|
5.85 %
|
8.469.632.173
|
56.90 ₺
|
9.00 %
|
7.686.724.714
|
279.75 ₺
|
3.23 %
|
6.553.717.634
|
12.07 ₺
|
7.67 %
|
5.019.724.058
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
36.74 ₺
|
10.00 %
|
212.931.014
|
21.56 ₺
|
10.00 %
|
4.678.495.633
|
45.10 ₺
|
10.00 %
|
245.833.466
|
53.30 ₺
|
9.99 %
|
6.317.332
|
22.72 ₺
|
9.97 %
|
146.179.402
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.68 ₺
|
-9.99 %
|
15.557.349
|
26.44 ₺
|
-6.77 %
|
238.868.517
|
460.50 ₺
|
-6.69 %
|
416.743.003
|
1.41 ₺
|
-6.00 %
|
331.059.631
|
15.95 ₺
|
-5.29 %
|
94.780.309
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Kasım 2024 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 34,49 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,21 yükselerek 36,43 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,49 ₺
|
0,05 %
|
E
|
36,43 ₺
|
0,21 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Kasım 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,61 artış ile 2.666,75 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,69 yükselişle 2.955,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.832,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.269,68 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.666,75 ₺
|
0,61 %
|
2.955,47 ₺
|
0,69 %
|
19.269,68 ₺
|
0,69 %
|
4.832,20 ₺
|
0,69 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,93 yükseliş ile 97.175,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,33 artış ile 3.329,82 dolar.Brent Petrol ise 73,98 dolar