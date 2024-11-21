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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (21 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (21 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (21 Kasım 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 34,49 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,69 ile 2.955,47 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (21 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Kasım 2024 Perşembe tarihinde günü 9.367,77 puanla bitirdi, günlük yükseliş 3,72 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TATEN,KOZAL,IPEKE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,PLTUR,YAPRK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.149.312.409.06 TL), ISCTR (8.469.632.173.46 TL), AKBNK (7.686.724.714.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        28.08
        6.93 %
        11.149.312.409
        I
        13.20
        5.85 %
        8.469.632.173
        A
        56.90
        9.00 %
        7.686.724.714
        T
        279.75
        3.23 %
        6.553.717.634
        E
        12.07
        7.67 %
        5.019.724.058
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        36.74
        10.00 %
        212.931.014
        K
        21.56
        10.00 %
        4.678.495.633
        I
        45.10
        10.00 %
        245.833.466
        B
        53.30
        9.99 %
        6.317.332
        K
        22.72
        9.97 %
        146.179.402
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        24.68
        -9.99 %
        15.557.349
        P
        26.44
        -6.77 %
        238.868.517
        Y
        460.50
        -6.69 %
        416.743.003
        I
        1.41
        -6.00 %
        331.059.631
        M
        15.95
        -5.29 %
        94.780.309
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Kasım 2024 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 34,49 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,21 yükselerek 36,43 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,49
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        36,43
        0,21 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Kasım 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,61 artış ile 2.666,75 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,69 yükselişle 2.955,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.832,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.269,68 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.666,75
        0,61 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.955,47
        0,69 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.269,68
        0,69 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.832,20
        0,69 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,93 yükseliş ile 97.175,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,33 artış ile 3.329,82 dolar.Brent Petrol ise 73,98 dolar

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