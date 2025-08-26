Piyasa raporu (26 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Ağustos 2025 Salı tarihinde günü 11.529,81 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,45 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MEPET,BRMEN,TMPOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,SMRVA,TURGG oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (29.030.626.308.14 TL), THYAO (11.935.286.604.75 TL), EREGL (9.747.720.401.34 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Ağustos 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 41,03 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 47,85 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (26 Ağustos 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,48 artış ile 3.382,14 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,56 yükselişle 4.461,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.294,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.087,06 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,79 değer kaybederek 110.331,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,82 düşerek 4.550,90 dolardan işlem gördü.