Piyasa raporu (26 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (26 Ağustos 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 41,03 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,56 ile 4.461,20 liradan işlem gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MEPET,BRMEN,TMPOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,SMRVA,TURGG oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (29.030.626.308.14 TL), THYAO (11.935.286.604.75 TL), EREGL (9.747.720.401.34 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.16 ₺
|
-1.71 %
|
29.030.626.308
|
343.50 ₺
|
1.55 %
|
11.935.286.605
|
29.68 ₺
|
0.07 %
|
9.747.720.401
|
258.00 ₺
|
-1.24 %
|
9.370.220.342
|
42.06 ₺
|
-3.71 %
|
6.658.301.980
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.84 ₺
|
10.00 %
|
26.881.096
|
15.84 ₺
|
10.00 %
|
22.909.725
|
115.50 ₺
|
10.00 %
|
128.429.969
|
15.73 ₺
|
10.00 %
|
257.607.402
|
479.00 ₺
|
9.99 %
|
2.206.029.089
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.72 ₺
|
-10.00 %
|
1.690.121.236
|
268.00 ₺
|
-9.99 %
|
348.909.861
|
808.00 ₺
|
-9.97 %
|
273.365.058
|
63.20 ₺
|
-9.97 %
|
879.759.804
|
73.65 ₺
|
-9.96 %
|
14.650.011
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Ağustos 2025 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 41,03 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 47,85 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,03 ₺
|
0,07 %
|
E
|
47,85 ₺
|
0,41 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Ağustos 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 0,48 artış ile 3.382,14 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,56 yükselişle 4.461,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.294,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.087,06 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.382,14 ₺
|
0,48 %
|
4.461,20 ₺
|
0,56 %
|
29.087,06 ₺
|
0,56 %
|
7.294,07 ₺
|
0,56 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,79 değer kaybederek 110.331,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,82 düşerek 4.550,90 dolardan işlem gördü.