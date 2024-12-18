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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (18 Aralık 2024 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,95 değer kaybederek 9.915,76 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 35,02 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,17 ile 2.968,77 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.915,76 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,95 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SMRVA,CGCAM,DERHL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEPET,DCTTR,AGROT.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.120.423.074.00 TL), ISCTR (5.141.596.441.06 TL), YKBNK (4.147.557.862.34 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        290.50
        -2.43 %
        7.120.423.074
        I
        13.26
        -1.04 %
        5.141.596.441
        Y
        29.40
        -0.47 %
        4.147.557.862
        A
        62.90
        0.32 %
        3.981.582.446
        E
        13.65
        0.29 %
        3.195.921.126
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        24.20
        10.00 %
        257.394.236
        C
        24.20
        10.00 %
        18.464.963
        D
        15.31
        9.99 %
        193.219.323
        E
        12.38
        9.95 %
        15.994.393
        T
        641.00
        9.95 %
        187.587.253
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        9.63
        -10.00 %
        58.878.519
        D
        30.64
        -9.99 %
        753.053.716
        A
        11.39
        -9.96 %
        2.933.567.301
        M
        2.90
        -9.38 %
        114.177.378
        A
        538.00
        -8.11 %
        207.727.468
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Aralık 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 35,02 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,12 yükselerek 36,76 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,02
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        36,76
        0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Aralık 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,39 :artarakazalarak 2.636,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,17 düşüş sonucu 2.968,77 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,17 düşerek 4.853,93 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.356,35.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.636,60
        -0,39 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.968,77
        -0,17 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.356,35
        -0,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.853,93
        -0,17 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,62 azalış ile 104.283,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,04 düşüş ile 3.857,80 doları buldu. Brent Petrol ise 73,84 dolar

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