Piyasalarda gün sonu: 20 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

20 Mart 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,47 düşüş ile 9.814,41 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TUREX,ALTNY,TSGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PLTUR,ATEKS,SUNTK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (28.391.521.870.52 TL), AKBNK (22.889.208.180.75 TL), THYAO (16.801.476.132.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mart 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 37,91 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,47 düşüş ile 41,22 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (20 Mart 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,27 azalış ile 3.039,71 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,05 düşüşle 3.703,35 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.054,97 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.145,82 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,63 yükseliş ile 85.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,42 azalış ile 1.983,80 dolar.Brent Petrol ise 71,93 dolar