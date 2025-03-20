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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 20 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 20 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Mart 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,47 değer kaybederek 9.814,41 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 37,91 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,05 değer kaybederek 3.703,35 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 20 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        20 Mart 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,47 düşüş ile 9.814,41 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TUREX,ALTNY,TSGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PLTUR,ATEKS,SUNTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (28.391.521.870.52 TL), AKBNK (22.889.208.180.75 TL), THYAO (16.801.476.132.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        26.74
        -9.97 %
        28.391.521.871
        A
        59.70
        -9.48 %
        22.889.208.181
        T
        308.00
        2.24 %
        16.801.476.133
        B
        454.75
        -0.16 %
        14.576.774.634
        I
        13.41
        -8.09 %
        13.351.069.839
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        204.60
        10.00 %
        208.477.204
        A
        96.25
        10.00 %
        2.037.510.955
        T
        9.24
        10.00 %
        50.713.222
        N
        5.94
        10.00 %
        32.579.285
        S
        88.00
        10.00 %
        2.385.786
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        22.68
        -10.00 %
        297.593.153
        A
        123.60
        -9.98 %
        1.036.757
        S
        33.18
        -9.98 %
        272.948.333
        P
        13.53
        -9.98 %
        104.051.599
        Y
        26.74
        -9.97 %
        28.391.521.871
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mart 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 37,91 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,47 düşüş ile 41,22 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,91
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        41,22
        -0,47 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Mart 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,27 azalış ile 3.039,71 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,05 düşüşle 3.703,35 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.054,97 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.145,82 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.039,71
        -0,27 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.703,35
        -0,05 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.145,82
        -0,05 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.054,97
        -0,05 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,63 yükseliş ile 85.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,42 azalış ile 1.983,80 dolar.Brent Petrol ise 71,93 dolar

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