Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 2,54 puan ve yüzde 0,03 azalışla 7.733,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.709,32, en yüksek 7.897,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 7.874,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 1,36, teknoloji endeksi yüzde 2,00 ve sanayi endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 166,79 puan ve yüzde 1,99 kazançla 8.565,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 2026 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2026 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,9 artışla 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68'den, bileşik getirisi de yüzde 40,04'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,8926 lira, satışta 30,0124 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,8614 lira, satışta 29,9810 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 145,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.