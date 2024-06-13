Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 154,49 puan ve yüzde 1,52 artarak 10.320,02 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.320,02 ve en yüksek 10.449,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,23 yükselişle 10.391,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 3,01, sanayi endeksi yüzde 2,32 ve teknoloji endeksi yüzde 3,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 212,40 puan ve yüzde 1,91 kazançla 11.319,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Tüpraş ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 310 DOLAR Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 310 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 azalarak 2 milyon 388 bin liraya geriledi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 43,15'ten gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2088 lira, satışta 32,3378 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2847 lira, satışta 32,4140 lira olarak belirlemişti.