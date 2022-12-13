TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.

Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.