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Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı Amerikan Merkez Bankası FED toplantısı için geri sayım başladı. FED Başkanı Jerome Powell liderliğinde toplanacak FED toplantısında, nasıl bir faiz kararı alınacağı merak konusu oldu. FED, Kasım ayı son toplantısında bilindiği gibi 75 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. İşte Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

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  • Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak?

    FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Piyasalar tarafından yakından takip edilen FED faiz toplantısı tarihleri netlik kazandı. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren Amerikan Merkez Bankası FED toplantısı faiz kararı FED Başkanı Powell tarafından basın açıklaması ile duyurulacak. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak?

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    FED 2022 yılı son toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararının 14 Aralık saat 21.00'de düzenlenecek olan basın toplantısı ile duyurulması bekleniyor.

     
  • Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak?

    FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

    Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi.

     
  • Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak?

    TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.

     

    Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.

     
  • Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak?

    Öte yandan Microsoft'un London Stock Exchange Group'un yüzde 4 hissesini satın alacağını duyurmasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde yoğunlaşan alımlar New York borsasını destekledi.

     
  • Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak?

    KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    FED, Kasım ayı son toplantısında 75 baz puan faiz arttırımına giderken politika faizi 3,75-4,00 aralığına yükseltilmişti. 

     

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