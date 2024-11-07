Piyasaların gözü Fed'de

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacağına ilişkin sonuçların ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 76 bin 400 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından yüzde 9,6 yükselişle 76 bin 102 dolardan kapanırken, şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 74 bin 410 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise söz konusu sonuçların ardından 105,44 seviyesine yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, dün yüzde 1,6 yükselişle 105,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 105 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gün içinde yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gün sonunda yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.