Pizzanın ana yurdu tabii ki İtalya’dır.

Ancak göçmenlerle ilk önce New York’a gelen pizza, şehrin kültürüne fena halde damgasını vurmuş ve New York pizzayı İtalya’dan daha fazla sahiplenmiştir.

Bir felsefe doktora dersinde "Hayatın anlamı nedir?" sorusu ne kadar derin tartışılıyorsa New York’ta da pizza dilimi o kadar derin tartışmaların ve kavgaların konusudur.

Üçgen kesilmiş pizza dilimi bir New York icadıdır. İtalyanlar bunu akıl edemediğinden değil burada fast food ve barbarlar gibi yürürken yemek adeti olduğundan bu böyle olmuştur.

Gençliğimin nerdeyse tamamında esas diyetim pizza üzerine kurulmuş olduğundan ideal pizza diliminin nasıl olması gerektiğine takmışlığım vardır.

Böylece çok pizza yemeyi de oburluğuma değil ideal pizza diliminin tanımını bulmak idealine adanmışlığımla açıklayabiliyordum.

Bu bilimsel çalışmalarım nedeniyle hayatımın ilk kırk yılında ideal ölçülerde bir obez oldum. Son 20 küsur yılda ise hayatım zayıflamaya çalışmakla geçiyor. Bunun çok anlamlı sayılabilecek bir hayat olmadığının farkındayım ama hala pizza yemekten vazgeçmiş değilim, bu esrar bağımlılığı gibi bir şey. Ağzınız bir defa değdi mi durmanız mümkün olmuyor.

Çünkü hamur, domates, peynir ve sarımsak karışımını tek bir dilim üzerine birleştirmeyi düşünmek bence dehanın net tanımını oluşturmalı.

İDEAL PİZZA DİLİMİ

İdeal pizza diliminin nasıl olması gerektiği konusunda büyük gruplaşmalar ve neredeyse deklere edilmemiş bir iç savaş yaşanmakta.

Bana göre ideal ölçüt şudur; bir defa hamurun dış çevresi ve altı biraz fırında kararmış olarak çıkarılmalı, yani çıtır olmalı, yanmış değil.

Yuvarlak hamur üçgen kesildikten sonra ucundan tutulup alındığında üçgen dilim havada yere paralel durmalı yani eğer ucundan aşağıya doğru sarkarsa bence onu hemen çöpe atmak gerekiyor.

Yani yatay da olsa dik duruşlu, dik tavırlı pizza diliminden yanayım ben ilke olarak.

İLK ÖNCE NE KONULMALI

Hamurun üzerinin nasıl döşeneceği üzerine de kavga var.

Bir kısım ilk önce peynirin konulmasını istiyor. Diğerleri de ilk önce domates püresinin sürülmesinden sonra peynirin konulmasının doğru olduğunu savunuyor

Ben son yaşadığım acı olaydan önce ilk önce peynirin konulmasını sonra salçanın sürülmesinden yana olanlardandım.

Ama dediğim gibi son derce acı biçimde öğrendikten beri ilk önce domates püresinin sürülmesinden yanayım artık. Bu konuda taviz vermem mümkün değil.

Eğer son derece trajik bir olayı okumaya hazırsanız geçen eylül ayında yaşadıklarımı da anlatacağım şimdi.

O GÜN OLANLAR

Yazdan kalma bir sıcak vardı. Şortla çıkmıştım. Manhattan’da vilage bölümünde bildiğim bir pizza dükkanına gittim. Eskiden böyle yalnız çıkışlarımda spontane seks ihtimali heyecan veriyordu, şimdi ise ideal pizza yemek ihtimali daha çok heyecan veriyor. Ve evet eskiden yatak odasının tavanında duran aynayı artık mutfağa taşıyanlar kuşağındanım ben.

O gün ideal pizza dilimi testimi o dükkanda yapmaya karar vermiştim.

Bir dilim sucuklu pizza aldım ve testimi hemen uyguladım.

Baktım hamur güzel pişmişti. Pizza dilimini ağzıma doğru ucundan kavrayarak tuttum ve yatay olarak kıvrılmadan düz durup durmadığına bakmaya başladım.

Ama sonra bence kaos teorisine uygun bazı gelişmeler olmaya başladı.

Pizza diliminin yatay düz duracağını beklerken üzerindeki malzeme kaymaya başladı. Meğer hamurun üzerine ilk önce peynir konulursa bu olabilirmiş. Ve bütün malzeme kaydı ve ben kendimi bilimsel çalışmaya adamış olduğumdan faciaya hiç müdahale etmeden deneyi sürdürdüm.

Olayın vahametini daha iyi anlayasınız diye olay mizansenini size şöyle tarif edeyim. Dükkanın caddeye bakan camlı bölümde bir iskemleye oturmuş pizza deneyimi yapmaktaydım.

Şort giymiş durmadayım ve klima nedeniyle bacağım donmuş durumda.

Ama bu durum fazla sürmedi çünkü kucağıma düşen olağanüstü sıcak pizza malzemesi nedeniyle bacağıma doğru hoş bir sıcaklık yayılmaya başlamıştı.

Kucağımda ise hoş bir sıcaklık değil insanı çıldırtacak kadar dehşet verecek bir yanma hissi vardı.

Şimdi size çoktan seçmeli cevabı olan bir soru yönelteceğim. Bilin bakalım bir insanın kucağına düşen olağanüstü sıcak pizza malzemesi nedeniyle hangi organı korkunç bir şekilde haşlanmış olabilir;

1- kafası

2- burnu

3- sağ kulağı

4- sol kulağı

5- yukarıdakilerin hiçbirisi değil.

Bu size belki sürpriz olacaktır ama doğru cevap beşinci maddeydi. Sorunun asıl doğru cevabını bulmayı sizin hayal gücünüze ve anatomi bilginize bırakıyorum.

Eve dönerken bu yeni ağır yaralanmamın tam da o noktada olmasını sevgili eşim Rana’ya nasıl açıklayabileceğimi düşündüm ama buna makul bir cevap da bulamadım.

Eskiden beri güvendiğiniz bir pizzacıda bunun olabilmesi aslında bildiğimiz anlamdaki medeniyetin de sonuydu bana göre.

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