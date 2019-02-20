Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 18 Şubat’ta jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları tarafından başlatılan Şehit J.Uzm.Çvş. Salih HAYIRSÖZ-17 Özel Birlik Operasyonu, başarıyla tamamlanmıştır.

​​Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Kış üslenmesi maksadıyla BTÖ mensuplarınca kullanılan, 2x2 metre ebatlarında 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Kulp ilçesi Yayıkköy Köyü Yarımca Mezrası kırsalında 150 metrekare düzlük alanda iş makinası yardımıyla yapılan kazı faaliyeti neticesinde, toprağa gömülü vaziyette Mayın/EYP yapımında kullanılan 75 adet dolu tüp bulunmuş, emniyet tedbirlerinin alınmasını müteakip, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) Timi tarafından yerinde imha edilmiştir.”

Operasyonla ilgili açıklamada ayrıca bölge içerisindeki meskun mahallerde 4 konut ve eklentisinde arama arama yapıldığı, 220 şahıs ve 5 aracın sorgulamaları yapıldığı, 4 şüphelinin hakkında yasal işlemin yapıldığı da kaydedildi.